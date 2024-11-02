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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu

Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray flaş bir ismi gündemine aldı. Osimhen'i Türkiye'ye getirerek büyük yankı uyandıran Cimbom'un bu kez Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Osimhen'in arkadaşı, Salah transferi için açıklama yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 14:36
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Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile sahasında karşılaştı ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu

Sarı-kırmızılılarda golleri Davison Sanchez ile Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu

Cimbom, bu karşılaşmanın ardından ara vermeden Avrupa Ligi'nde oynanacak Tottenham maçı için çalışmalara başladı.

Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu

Ligin 11. haftasında BAY geçecek Galatasaray, yoluna doludizgin devam ediyor.

Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu

Avrupa'da 7 ve Süper Lig'de 28 puana ulaşan sarı-kırmızılılar şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu

Şimdiden devre arası ve sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom için bomba bir iddia ortaya atılmıştı.

Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu

Çıkan haberlere göre Galatasaray'ın Liverpool forması giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek Mohamed Salah'ı bonservissiz kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu

Yıldız oyuncu sarı-kırmızılıların gündemini sarsarken, bir müjdeli haber de Victor Osimhen'in arkadaşından geldi.

Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu

İşte detaylar...

Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun derlediği habere göre; Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba bu hamleyi doğruladı.

Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu

Laba konu ile ilgili, "Evet bu doğru haber, ama Galatasaray transfer için Suudi Arabistan ekipleriyle yarışacak" dedi.

Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu

Dünya yıldızı olarak belirtilen Salah'ın güncel piyasa değeri 55 milyon Euro'yu buluyor.

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