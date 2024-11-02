Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun derlediği habere göre; Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba bu hamleyi doğruladı.

Laba konu ile ilgili, "Evet bu doğru haber, ama Galatasaray transfer için Suudi Arabistan ekipleriyle yarışacak" dedi.