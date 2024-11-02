Galatasaray'da Mohamed Salah heyecanı! Osimhen'in arkadaşı transferi duyurdu
Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray flaş bir ismi gündemine aldı. Osimhen'i Türkiye'ye getirerek büyük yankı uyandıran Cimbom'un bu kez Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Osimhen'in arkadaşı, Salah transferi için açıklama yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Ligin 11. haftasında BAY geçecek Galatasaray, yoluna doludizgin devam ediyor.
Avrupa'da 7 ve Süper Lig'de 28 puana ulaşan sarı-kırmızılılar şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.
Şimdiden devre arası ve sezon sonu için transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom için bomba bir iddia ortaya atılmıştı.
Çıkan haberlere göre Galatasaray'ın Liverpool forması giyen ve sözleşmesi sezon sonu bitecek Mohamed Salah'ı bonservissiz kadrosuna katmak istiyor.
Yıldız oyuncu sarı-kırmızılıların gündemini sarsarken, bir müjdeli haber de Victor Osimhen'in arkadaşından geldi.
İşte detaylar...
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun derlediği habere göre; Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba bu hamleyi doğruladı.
Laba konu ile ilgili, "Evet bu doğru haber, ama Galatasaray transfer için Suudi Arabistan ekipleriyle yarışacak" dedi.
Dünya yıldızı olarak belirtilen Salah'ın güncel piyasa değeri 55 milyon Euro'yu buluyor.
Bu sezon İngiliz ekibiyle 14 maça çıkan Mısırlı oyuncu, bu müsabakalarda 8 gol ve 7 asist yaptı.
Ayrıca milli takımda toplanda 101 maça çıkan Salah, 58 gol kaydetti.
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