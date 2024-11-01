Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu
Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs performansıyla taraftarların gönlüne girmeyi başardı. Antalyaspor maçında sakatlanan Senegalli sol bek oyuncusundan sarı kırmızılılara müjdeli haber geldi. İşte yıldız ismin sahalara dönüş tarihi... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı kırmızılı formayla 7 maçta görev alan yıldız oyuncu Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.
Antalyaspor maçının 23. dakikadasında sakatlanan Ismail Jakobs oyuna devam edememişti.
Yıldız oyuncunun yokluğunda sol bek bölgesinde Barış Alper, Jelert ve Berkan Kutlu görev almıştı.
Tedaviye hızlı şekilde cevap veren İsmail Jakobs'un Tottenham maçına yetişebilme ihtimali teknik heyetti yüzleri güldürdü.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Ismail Jakobs'un Tottenham maçında süre alabileceği öğrenildi.
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