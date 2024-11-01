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Haberler Galatasaray

Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs performansıyla taraftarların gönlüne girmeyi başardı. Antalyaspor maçında sakatlanan Senegalli sol bek oyuncusundan sarı kırmızılılara müjdeli haber geldi. İşte yıldız ismin sahalara dönüş tarihi... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 10:05
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Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Süper Lig'de 11. haftayı BAY geçen Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Tottenham maçına çevrildi.

Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Cimbom'a Ismail Jakobs'tan müjdeli haber geldi.

Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Sezon başında Monaco'dan transfer edilen Senegalli sol bek oyuncusu Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Sarı kırmızılı formayla 7 maçta görev alan yıldız oyuncu Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Antalyaspor maçının 23. dakikadasında sakatlanan Ismail Jakobs oyuna devam edememişti.

Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Yıldız oyuncunun yokluğunda sol bek bölgesinde Barış Alper, Jelert ve Berkan Kutlu görev almıştı.

Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Tedaviye hızlı şekilde cevap veren İsmail Jakobs'un Tottenham maçına yetişebilme ihtimali teknik heyetti yüzleri güldürdü.

Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ismail Jakobs'un Tottenham maçında süre alabileceği öğrenildi.

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