GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'in yaşadığı mahalle! Küçükken su satıyordu

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, kısa süre içinde gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazanmayı başardı.

Bu sevgiyi, Nijeryalı golcünün futbola başladığı Olusosun United futbol akademisinin direktörü Paul Erikewe açıkladı. Akşam'a konuşan Erikewe, 25 yaşındaki golcü ile ilgili ilginç ayrıntılar verdi. İşte Erikewe'nin Akşam'a yaptığı açıklamalar:

SOKAK FUTBOLUNDA KEŞFETTİM

"Victor Osimhen'i 9 veya 10 yaşında sokakta futbol oynarken gördüm; yetenekleri gerçekten etkileyiciydi. Osimhen, diğer arkadaşlarına göre yetenek, şut ve hız açısından farklıydı. Victor'un gol atma yeteneği de oldukça dikkat çekiciydi. Onunla konuştum ve kendisine Olusosun United futbol kulübüne katılması için tavsiyelerde bulundum. Osimhen akademiye katıldığında, temel eğitim aldı ve yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

ÇOCUKLUĞUNDA SU SATIYORDU

Genç yaşta annesini kaybetti ve babası emekli bir polis memuruydu; ancak emekli maaşı zamanında ödenmiyordu. Bu durum, ailenin kira ödemekte zorluk çekmesine ve babanın ev sahibiyle sorun yaşamasına neden oldu. O dönemde ağabeyi Andrew, aileye destek olmaya çalışıyordu. Aile için gerçekten zor günlerdi. Victor, genç yaşta Lagos sokaklarında su satıyordu. Topluma yardımcı olmak için büyüklerin işlerini yapıyordu. Zor bir geçmişe ve hayattaki zorluklara rağmen, hedefine odaklanmış ve futbolu yüksek seviyelere taşımak için azimle çalışıyordu.

YAŞLILARA ÇOK DESTEK OLDU

Osimhen, birçok insana, özellikle dullara ve yaşlılara çok destek oldu. Herkes tarafından çok seviliyor, köye yaptığı ziyaretler her zaman bir karnaval havasında oluyor. Victor, Napoli'den transfer süreci üzerinde menajeriyle çalışıyordu. PSG ve Chelsea'ye yapılan transferlerin başarısız olması nedeniyle Galatasaray'a geçiş yapmasının akıllıca bir karar olduğunu düşünüyorum; burada kendini kanıtlamak istiyor. Galatasaray taraftarlarının Victor'a kulübe varışında gösterdiği karşılama çok farklı ve motive ediciydi. O da oynadığı her maçta, gol atarak ya da asist yaparak kendini göstermeye başladı.

KAYBETMEYİ HİÇ SEVMİYOR

İnsanların Victor Osimhen hakkında bilmediği bir şey, maç oynarken kaybetmeyi hiç istememesidir. Bu yüzden her zaman elinden gelenin en iyisini yaparak takımına galibiyet kazandırmaya çalışıyor. Victor, çok alçakgönüllü ve saygıdeğer bir genç; herkes tarafından seviliyor ve aynı zamanda nazik ve cömert biri."