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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'de forma giyen yıldız futbolcuya talip olduğunu yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 15:28
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

Hem Trendyol Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

Teknik heyetin raporu doğrultusunda yapacağı eklemelerle yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Cimbom'da önceliklerden biri de sol bek transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Hannover 96'dan transfer ettiği Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

Yönetim, Alman sol bekin yerini Monaco forması giyen Ismail Jakobs ile güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

Sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

Jakobs dışında bir sol bek takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Suudi Arabistan'da buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

GALATASARAY'DAN RENAN LODI'YE KANCA

Fransız basını, sarı-kırmızılıların Al-Hilal forması giyen Renan Lodi ile ilgilendiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

KADRO DIŞI KALACAK

Africa Foot United'da yer alan haberde, sezonun ilk yarısı için kadroya dahil edilen Lodi'nin, Neymar'ın dönüşü sonrası sezonun ikinci yarısı için listeden çıkarılacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

Brezilyalı sol bekin bu hamle sonrası teklifleri değerlendirmeye alacağı ve teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine 13 maçta süre vermesine rağmen istediği performansı alamadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

Haberde Galatasaray'ın 26 yaşındaki sol bekin durumunu yakından takip ettiği ve oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için Al-Hilal ile temasa geçtiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

SAO PAULO DA İSTİYOR

Öte yandan Brezilyalı futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Sao Paulo'nun da ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

Renan Lodi bu sezon Al-Hilal formasıyla 13 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

Brezilyalı sol bek, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak

Lodi'nin Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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