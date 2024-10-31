TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Jesus'un yıldızı Aslan olacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal'de forma giyen yıldız futbolcuya talip olduğunu yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Hannover 96'dan transfer ettiği Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı.
Yönetim, Alman sol bekin yerini Monaco forması giyen Ismail Jakobs ile güçlendirdi.
Sarı-kırmızılılar, Senegalli futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Jakobs dışında bir sol bek takviyesi daha yapmak isteyen Galatasaray, aradığı ismi Suudi Arabistan'da buldu.
GALATASARAY'DAN RENAN LODI'YE KANCA
Fransız basını, sarı-kırmızılıların Al-Hilal forması giyen Renan Lodi ile ilgilendiğini yazdı.
KADRO DIŞI KALACAK
Africa Foot United'da yer alan haberde, sezonun ilk yarısı için kadroya dahil edilen Lodi'nin, Neymar'ın dönüşü sonrası sezonun ikinci yarısı için listeden çıkarılacağı aktarıldı.
Brezilyalı sol bekin bu hamle sonrası teklifleri değerlendirmeye alacağı ve teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine 13 maçta süre vermesine rağmen istediği performansı alamadığı belirtildi.
Haberde Galatasaray'ın 26 yaşındaki sol bekin durumunu yakından takip ettiği ve oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için Al-Hilal ile temasa geçtiği vurgulandı.
SAO PAULO DA İSTİYOR
Öte yandan Brezilyalı futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Sao Paulo'nun da ilgilendiği kaydedildi.
Renan Lodi bu sezon Al-Hilal formasıyla 13 maça çıktı.
Brezilyalı sol bek, 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Lodi'nin Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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