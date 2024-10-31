Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! Maaşı...
Galatasaray yönetimi, son zamanlardaki performansıyla takıma büyük katkılar sağlayan yıldız oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesinin güncellemesi konusunda büyük mesafe kat etti. Öğrenilen bilgiye göre Yunus'un maaşına yükseltme yapılacak.
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Takvim'in haberine göre, sarı kırmızılılar yıldız futbolcunun menajeriyle çok büyük oranda anlaşma sağladı.
Kasım ayı ortasında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Şu anda 17.2 milyon liralık maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus Akgün'ün yıllık ücretine büyük bir zam yapılacağı ve sözleşme süresinin de 2028'e kadar uzatılacağı öğrenildi.
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