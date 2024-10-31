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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! Maaşı...

Galatasaray yönetimi, son zamanlardaki performansıyla takıma büyük katkılar sağlayan yıldız oyuncusu Yunus Akgün'ün sözleşmesinin güncellemesi konusunda büyük mesafe kat etti. Öğrenilen bilgiye göre Yunus'un maaşına yükseltme yapılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! Maaşı...

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın bu sezon en önemli silahlarından biri haline gelen Yunus Akgün performansıyla herkesi büyülüyor.

Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! Maaşı...

14 maçta 5 gol atıp 1 asist yapan milli futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! Maaşı...

Galatasaray yönetimi, Yunus'un 2026 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşmelerde bulunuyordu.

Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! Maaşı...

Takvim'in haberine göre, sarı kırmızılılar yıldız futbolcunun menajeriyle çok büyük oranda anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! Maaşı...

Kasım ayı ortasında resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Şu anda 17.2 milyon liralık maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan Yunus Akgün'ün yıllık ücretine büyük bir zam yapılacağı ve sözleşme süresinin de 2028'e kadar uzatılacağı öğrenildi.

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