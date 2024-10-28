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Haberler Galatasaray

Rams Park'ta dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının 11'leri

Şampiyonluk yarışının kalbi Rams Park'ta atacak. Süper Lig'de namağlup ilerleyen Galatasaray ve Beşiktaş, kritik 90 dakikada karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler; sezon başında oynanan Süper Kupa'nın ardından ilk kez rakip olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Rams Park'ta dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının 11'leri

Rams Park'ta saat 20.00'da başlayacak dev derbide Arda Kardeşler düdük çalacak. Derbi öncesi Süper Lig'de 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlikle 25 puan toplayan Galatasaray, 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan alan Beşiktaş'ı konuk edecek.

Rams Park'ta dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının 11'leri

Hafta arasında Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 yenerken, Beşiktaş, Lyon'u 1-0'la devirdi.

Rams Park'ta dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının 11'leri

İÇ SAHANIN EN İYİSİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 5 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı maçlarda 4 galibiyet elde ederken, 1 kez berabere kaldı. Cimbom sahasındaki 5 mücadelede 14 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

Rams Park'ta dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının 11'leri

357. RANDEVU
Galatasaray ile Beşiktaş, bugünkü maçla beraber tarihlerinde 357. kez karşı karşıya gelecek. 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, 356 maçın 127'sini sarı-kırmızılılar, 115'ini siyah-beyazlılar kazandı. 114 karşılaşma beraberlikle bitti. Ezeli rekabette Galatasaray'ın 496 golüne, Beşiktaş 469 golle karşılık verdi.

Rams Park'ta dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının 11'leri

6. MAÇINA ÇIKACAK
Aslan'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı 6. kez derbide sahada olacak. Galatasaray'ın başında siyah-beyazlılara karşı biri Süper Kupa olmak üzere toplamda 5 derbiye çıkan Okan Buruk, söz konusu karşılaşmaların 3'ünü kazanırken 2'sini kaybetti. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırırken 10 golü kalesinde gördü.

Rams Park'ta dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının 11'leri

GOLLERİN USTASI ICARDI
Galatasaray'da büyük maçlarda yıldızını parlatan Mauro İcardi, bugünkü derbide yine takımının en büyük kozu olacak. İcardi, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 3'er gol atarken Beşiktaş ağlarını 5 kez sarstı. En çok Beşiktaş derbilerinde sevinen Arjantinli oyuncu, yeniden yıldızlaşmak istiyor.

Rams Park'ta dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının 11'leri

ASLAN'IN ÜSTÜNLÜĞÜ
Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 14 kez ağırlayan sarı- kırmızılılar, 10 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 23 gole karşılık, kalesindeki 10 gole engel olamadı.

Rams Park'ta dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının 11'leri

7 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-kırmızılılar, sahasında Beşiktaş ile yaptığı son 7 maçta mağlup olmadı. Galatasaray, bu 7 derbide 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan, son 4 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etti. Cimbom evinde son 7 maçta 13 gol atıp, 4 gol yedi. Galatasaray, 3 derbide gol yemezken, 4 maçta rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

Rams Park'ta dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının 11'leri

LİGİN GOLCÜSÜ
Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Hücumda bu sezon etkili bir performans sergileyen Galatasaray, ligin en skorer takımı konumunda bulunuyor. İcardi ile Barış Alper Yılmaz 4'er, Victor Osimhen ile Dries Mertens de 3'er kez ligde gol sevinci yaşadı.

Rams Park'ta dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının 11'leri

İŞTE DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Icardi, Osimhen

Rams Park'ta dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Mario, Muçi, Immobile

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