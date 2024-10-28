Rams Park'ta dev derbi! İşte Galatasaray - Beşiktaş maçının 11'leri

7 MAÇTIR YENİLMİYOR Sarı-kırmızılılar, sahasında Beşiktaş ile yaptığı son 7 maçta mağlup olmadı. Galatasaray, bu 7 derbide 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan, son 4 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etti. Cimbom evinde son 7 maçta 13 gol atıp, 4 gol yedi. Galatasaray, 3 derbide gol yemezken, 4 maçta rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.

LİGİN GOLCÜSÜ

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 9 maçta rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Hücumda bu sezon etkili bir performans sergileyen Galatasaray, ligin en skorer takımı konumunda bulunuyor. İcardi ile Barış Alper Yılmaz 4'er, Victor Osimhen ile Dries Mertens de 3'er kez ligde gol sevinci yaşadı.