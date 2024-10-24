GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Yunus Akgün tepkisi! TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Yunus Akgün tepkisi sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, TFF'nin Ceferin adına düzenlediği yemeğe katılmadı. İşte Özbek'in TFF'ye karşı aldığı kararın detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Kulüp başkanlarının da davetli olduğu yemeğe, TFF Başkanı'nın Okan Buruk hakkındaki açıklamaları ve son olarak Yunus Akgün'ün PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle Özbek'in gitmediği belirtildi.
Bu arada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün Galatasaray-Elfsborg maçını izlemek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; Ceferin ve Hacıosmanoğlu'nu stat girişinde karşıladı.
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