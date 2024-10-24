  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Yunus Akgün tepkisi! TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Yunus Akgün tepkisi sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, TFF'nin Ceferin adına düzenlediği yemeğe katılmadı. İşte Özbek'in TFF'ye karşı aldığı kararın detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 09:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Yunus Akgün tepkisi! TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu...

Galatasaray'ın kanat hücumcusu Yunus Akgün'ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "hakaret" gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edimesinin yankıları devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Yunus Akgün tepkisi! TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu...

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sarı kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yemeğini protesto etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Yunus Akgün tepkisi! TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin onuruna verdiği yemeğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katılmadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Yunus Akgün tepkisi! TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu...

Kulüp başkanlarının da davetli olduğu yemeğe, TFF Başkanı'nın Okan Buruk hakkındaki açıklamaları ve son olarak Yunus Akgün'ün PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle Özbek'in gitmediği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten Yunus Akgün tepkisi! TFF ve İbrahim Hacıosmanoğlu...

Bu arada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün Galatasaray-Elfsborg maçını izlemek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; Ceferin ve Hacıosmanoğlu'nu stat girişinde karşıladı.

Üründül'den çarpıcı sözler! "Avrupa'nın en vasat takımları bile..."
F.Bahçe'ye Belçika'dan sol bek! Ferdi'nin yeri doluyor
DİĞER
GALATASARAY-ELFSBORG YAZAR YORUMLARI | Beşiktaş maçı öncesinde Okan Buruk’a olay sözler: “Cehennem gibiydi…”
İmralı'nın kapıları 43 ay sonra açıldı! Bahçeli'nin "PKK'yı lağvet" çağrısı sonrası elebaşı Öcalan'dan ilk mesaj
Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
"İlk yarı cennet ikinci yarı cehennem"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten Yunus Akgün tepkisi! TFF ve Hacıosmanoğlu... Özbek'ten Yunus Akgün tepkisi! TFF ve Hacıosmanoğlu... 09:47
İşte Fener'in yeni beki! O maçta canlı izlendi İşte Fener'in yeni beki! O maçta canlı izlendi 09:41
Üründül'den çarpıcı sözler! "Avrupa'nın en vasat takımları bile..." Üründül'den çarpıcı sözler! "Avrupa'nın en vasat takımları bile..." 09:36
Önce durdur sonra vur Önce durdur sonra vur 09:23
"İlk yarı cennet ikinci yarı cehennem" "İlk yarı cennet ikinci yarı cehennem" 08:56
Bugün hangi maçlar var?⚽ 24 Ekim Perşembe Bugün hangi maçlar var?⚽ 24 Ekim Perşembe 08:05
Daha Eski
G.Saray çok istemişti Beşiktaş'a gidiyor! G.Saray çok istemişti Beşiktaş'a gidiyor! 01:15
Okan Buruk: Yine aynı hatalar... Okan Buruk: Yine aynı hatalar... 00:26
Gol düellosunda kazanan G.Saray! Gol düellosunda kazanan G.Saray! 00:26
Yunus Akgün'den PFDK sevki açıklaması! Yunus Akgün'den PFDK sevki açıklaması! 00:26
Erik Ten Hag'dan flaş Jose Mourinho sözleri! Erik Ten Hag'dan flaş Jose Mourinho sözleri! 00:26
Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu 00:26