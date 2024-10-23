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Haberler Galatasaray

Galatasaraylılar bu habere çok sinirlenecek! Victor Osimhen'in transferde peşini bırakmıyorlar

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın formasını terleten Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak oyuncunun transferi konusunda sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 14:40
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Galatasaraylılar bu habere çok sinirlenecek! Victor Osimhen'in transferde peşini bırakmıyorlar

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Galatasaraylılar bu habere çok sinirlenecek! Victor Osimhen'in transferde peşini bırakmıyorlar

Diğer yandan devre arası transfer dönemi için hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaraylılar bu habere çok sinirlenecek! Victor Osimhen'in transferde peşini bırakmıyorlar

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaraylılar bu habere çok sinirlenecek! Victor Osimhen'in transferde peşini bırakmıyorlar

aspor.com.tr'den Enes Arslan'ın platformtimes'dan derlediği habere göre Chelsea, devre arası transfer döneminde Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için can atıyor.

Galatasaraylılar bu habere çok sinirlenecek! Victor Osimhen'in transferde peşini bırakmıyorlar

Söz konusu haberde Chelsea'nin kış transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak istediği belirtildi.

Galatasaraylılar bu habere çok sinirlenecek! Victor Osimhen'in transferde peşini bırakmıyorlar

Premier Lig ekibi, yaz transfer döneminde yıldız golcüyü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürmüş fakat transferi gerçekleştirememişti.

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