Galatasaraylılar bu habere çok sinirlenecek! Victor Osimhen'in transferde peşini bırakmıyorlar
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın formasını terleten Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak oyuncunun transferi konusunda sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren haber geldi. İşte detaylar...
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aspor.com.tr'den Enes Arslan'ın platformtimes'dan derlediği habere göre Chelsea, devre arası transfer döneminde Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için can atıyor.
Söz konusu haberde Chelsea'nin kış transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamak istediği belirtildi.
Premier Lig ekibi, yaz transfer döneminde yıldız golcüyü kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürmüş fakat transferi gerçekleştirememişti.
Victor Osimhen Galatasaray formasıyla bu sezon 5 maçta görev aldı.
Golcü oyuncu bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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