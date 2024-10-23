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Haberler Galatasaray

Galatasaray'a Zaha şoku!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Olympique Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, uyumsuz davranışları nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Fransız basını, tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 10:04
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MERT KILIÇ
Galatasaray'a Zaha şoku!

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'da yaşanan bazı ayrılıklar da çok konuşuldu.

Galatasaray'a Zaha şoku!

Sarı-kırmızılılarda ayrılığı en çok konuşulan isimlerden biriyse Wilfried Zaha oldu.

Galatasaray'a Zaha şoku!

Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Fildişili yıldız, sarı-kırmızılı forma altında şampiyonluk yaşasa da istikrarlı bir performans sergileyememişti.

Galatasaray'a Zaha şoku!

Adı Crystal Palace ve Leicester City ile de anılan deneyimli kanat oyuncusu, Ligue 1 ekibi Lyon'a kiralandı.

Galatasaray'a Zaha şoku!

Zaha'nın Fransız ekibindeki kariyeriyse adeta kabus gibi başladı.

Galatasaray'a Zaha şoku!

Takımının Toulouse ile oynadığı maçta gösterdiği performans ve hareketleri yüzünden iyice gözden düşen 31 yaşındaki futbolcu, Nantes maçının kadrosunda da yer almamıştı.

Galatasaray'a Zaha şoku!

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage de yaptığı açıklamada Wilfried Zaha'nın profesyonel davranmadığını belirtmişti.

Galatasaray'a Zaha şoku!

Son olarak pazar günü oynanan Le Havre maçının kadrosuna da alınmayan Fildişili futbolcunun akıbeti belli oluyor.

Galatasaray'a Zaha şoku!

PIERRE SAGE ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Fransız basını, Wilfried Zaha'nın takımdan erken ayrılacağını duyurdu.

Galatasaray'a Zaha şoku!

YOP L-FRII kaynaklı haberde, sezon sonuna kadar kiralanan tecrübeli futbolcunun planlanan tarihten daha önce Türkiye'ye döneceği duyuruldu.

Galatasaray'a Zaha şoku!

Haberde ayrıca bu kararın arkasında teknik direktör Pierre Sage'nin olduğunun altı çizildi.

Galatasaray'a Zaha şoku!

Zaha'nın kış transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'a Zaha şoku!

Wilfried Zaha, Lyon formasıyla çıktığı 2 maçta 76 dakika süre aldı.

Galatasaray'a Zaha şoku!

Fildişili futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'a Zaha şoku!

Zaha'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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