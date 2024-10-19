TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 40 milyon Euro...
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi için transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda bununla beraber sezon başında yapılan transferlerin bazıları ise büyük umut verdi. Hatta yöneticiler, "40 milyon Euro'ya satarız" dediği isimler dikkat çekti. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Özellikle Kadıköy'deki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Brezilyalı futbolcu için önyargılı tepkiler yerini övgüye bıraktı.
5 senelik sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki futbolcu için yöneticiler, "Sara'yı aldığımızda çok eleştirilmiştik. 8 numarada artık bir sorunumuz yok ve bu şekilde devam ederse astronomik rakamları görecek.
Böyle giderse bize maliyetinin 2 katına satacağız. Brezilya Milli Takımı da yapabilir.
"40 MİLYON EURO KAZANIR"
Galatasaray, Sara'dan 40 milyon euro kazanır. Daha erken işini bitirseydik ekstradan 5 milyon euro vermek zorunda kalırdık" ifadelerini kullandı.
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