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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 40 milyon Euro...

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi için transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda bununla beraber sezon başında yapılan transferlerin bazıları ise büyük umut verdi. Hatta yöneticiler, "40 milyon Euro'ya satarız" dediği isimler dikkat çekti. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 10:20
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TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 40 milyon Euro...

Galatasaray'ın yaz döneminde 18+5 milyon euroya Championship ekiplerinden Norwich City'den aldığı ve o dönem yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilen Gabriel Sara için bakış açısı tamamen değişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 40 milyon Euro...

Özellikle Kadıköy'deki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Brezilyalı futbolcu için önyargılı tepkiler yerini övgüye bıraktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 40 milyon Euro...

Milliyet'te yer alan haberde ligde 2 kez ağları sarsan, Avrupa'da ise 3 asist yapan Sara için yönetimin beklentisinin çok büyük olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 40 milyon Euro...

5 senelik sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki futbolcu için yöneticiler, "Sara'yı aldığımızda çok eleştirilmiştik. 8 numarada artık bir sorunumuz yok ve bu şekilde devam ederse astronomik rakamları görecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 40 milyon Euro...

Böyle giderse bize maliyetinin 2 katına satacağız. Brezilya Milli Takımı da yapabilir.

TRANSFER HABERİ: Galatasaraylı yıldıza övgü dolu sözler: 40 milyon Euro...

"40 MİLYON EURO KAZANIR"

Galatasaray, Sara'dan 40 milyon euro kazanır. Daha erken işini bitirseydik ekstradan 5 milyon euro vermek zorunda kalırdık" ifadelerini kullandı.

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