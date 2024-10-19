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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İtalya'dan 2 yıldız gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar erken başladı. Sezonun ikinci yarısı için elini çabuk tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Serie A'da oynayan iki yıldızın transferi için kolları sıvadı. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İtalya'dan 2 yıldız gelecek

Galatasaray ara transferde ilgilendiği futbolcuları kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldı.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İtalya'dan 2 yıldız gelecek

Sarı-kırmızılı ekip, öncelikle Okan Buruk'un çok istediği Milan'ın sağ beki Davide Calabria'yı bitirmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İtalya'dan 2 yıldız gelecek

Jelert'ten verim alamayan Cimbom, Milan'ın 27 yaşındaki kaptanı Calabria'yı ara transferde kadroya katmaya kararlı.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İtalya'dan 2 yıldız gelecek

Sarı-kırmızılı kulübün İtalya'daki bir diğer hedefi ise Mario Pasalic.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İtalya'dan 2 yıldız gelecek

Atalanta'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu 6 ve 8 numara olarak görev yapıyor.

Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İtalya'dan 2 yıldız gelecek

Galatasaray, daha önce Pasalic'in nabzını yoklamış ve olumlu sinyaller almıştı.

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