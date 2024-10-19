Galatasaray'dan dev transfer harekatı! İtalya'dan 2 yıldız gelecek
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar erken başladı. Sezonun ikinci yarısı için elini çabuk tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, Serie A'da oynayan iki yıldızın transferi için kolları sıvadı. İşte o isimler... (GS spor haberi)
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Sarı-kırmızılı kulübün İtalya'daki bir diğer hedefi ise Mario Pasalic.
Atalanta'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu 6 ve 8 numara olarak görev yapıyor.
Galatasaray, daha önce Pasalic'in nabzını yoklamış ve olumlu sinyaller almıştı.
Aslan, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hırvat yıldızı ocak ayında transfer etmek istiyor.
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