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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da flaş Hakim Ziyech gelişmesi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Hakim Ziyech, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 4 maçta süre alabildi. Takımdan ayrılacağı ve Suudi Arabistan'a gideceği konuşulan Faslı futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 11:40 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 11:41
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Galatasaray'da flaş Hakim Ziyech gelişmesi!

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle gündem olan Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'in bonservisini aldı.

Galatasaray'da flaş Hakim Ziyech gelişmesi!

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon attığı gollerle kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynayan Faslı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da flaş Hakim Ziyech gelişmesi!

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen katkıyı veremeyen Ziyech'in takımdan ayrılacağı ve Suudi Arabistan'a transfer olacağı iddia edilmişti.

Galatasaray'da flaş Hakim Ziyech gelişmesi!

Sakatlıktan çıkan ve hazır olmadığı için ülkesinin milli takım kampına katılmayan Faslı oyuncu, bu süreçte Florya'da çalıştı.

Galatasaray'da flaş Hakim Ziyech gelişmesi!

Her geçen gün iyi duruma gelen ve kendini bulan tecrübeli oyuncunun bu durumu memnuniyet yarattı.

Galatasaray'da flaş Hakim Ziyech gelişmesi!

FORMA ŞANSI BULACAK

Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un antrenman performansını iyi bulduğu yıldız futbolcuyu maçların başlamasıyla beraber değerlendirme kararı aldığı belirtildi.

Galatasaray'da flaş Hakim Ziyech gelişmesi!

Tecrübeli oyuncunun Mertens'in formsuzluğunda 10 numarada veya ön tarafta kanat rotasyonunda kullanılacağı bildirildi.

Galatasaray'da flaş Hakim Ziyech gelişmesi!

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı.

Galatasaray'da flaş Hakim Ziyech gelişmesi!

Faslı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

Galatasaray'da flaş Hakim Ziyech gelişmesi!

Ziyech'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ederken, sözleşmede performans opsiyonu da bulunuyor.

Galatasaray'da flaş Hakim Ziyech gelişmesi!

31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.

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