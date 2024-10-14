Galatasaray'da flaş Hakim Ziyech gelişmesi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında bonservisini aldığı Hakim Ziyech, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 4 maçta süre alabildi. Takımdan ayrılacağı ve Suudi Arabistan'a gideceği konuşulan Faslı futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 11:40 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 11:41
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Sakatlıktan çıkan ve hazır olmadığı için ülkesinin milli takım kampına katılmayan Faslı oyuncu, bu süreçte Florya'da çalıştı.
Her geçen gün iyi duruma gelen ve kendini bulan tecrübeli oyuncunun bu durumu memnuniyet yarattı.
FORMA ŞANSI BULACAK
Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Okan Buruk'un antrenman performansını iyi bulduğu yıldız futbolcuyu maçların başlamasıyla beraber değerlendirme kararı aldığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun Mertens'in formsuzluğunda 10 numarada veya ön tarafta kanat rotasyonunda kullanılacağı bildirildi.
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maça çıktı.
Faslı futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Ziyech'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ederken, sözleşmede performans opsiyonu da bulunuyor.
31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
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