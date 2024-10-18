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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert hakkında olay gerçek!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sezon başında takıma katılan Danimarkalı futbolcu Elias Jelert şimdiye kadar sergilediği performansla beklentilerin bir hayli altında kaldı. Son olarak oyuncuyla ilgili ortaya çıkan o gerçek gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 11:35
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert hakkında olay gerçek!

Galatasaray geride kalan sezon yaşadığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert hakkında olay gerçek!

Sarı-kırmızılılar Avrupa'da da önemli bir başarı hedeflerken kadrosuna bu doğrultuda pek çok oyuncuyu transfer etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert hakkında olay gerçek!

Cimbom'da büyük umutlarla kadroya katılan oyunculardan birisi de Elias Jelert oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert hakkında olay gerçek!

Şu ana kadar oynanan 10 maçın 3'ünde ilk 11'e girebilen Danimarkalı, ne savunma ne de hücumda güven verdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert hakkında olay gerçek!

Performansıyla teknik direktör Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğratan oyuncu hakkında dikkat çeken gerçek ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert hakkında olay gerçek!

TRANSFER LİSTESİNDE 5. SIRADAYMIŞ!

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı kulübün transfer döneminde Jelert'i sağ bek listesinde 5. sıraya yazdığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert hakkında olay gerçek!

21 yaşındaki sağ bek yerine Kaan Ayhan'ı oynatan teknik direktör Okan Buruk, bu kararını değiştirmeyi de düşünmüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert hakkında olay gerçek!

İngiltere'den Wan-Bissaka, Fransa'dan Guela Doue ve Lorenz Assignon ile Benfica'dan Alexander Bah'a yolladığı tekliflerden sonuç alamayan Galatasaray, scout ekibinin tavsiyesiyle Elias Jelert'i gündemine dahil etti ve Kopenhag'a bu transfer için 9 milyon Euro ödemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Elias Jelert hakkında olay gerçek!

Süre aldığı maçlarda vasatı aşamayan 21 yaşındaki sağ bek, Florya'daki antrenmanlarda da Kaan Ayhan'dan formayı kapacak performansı gösteremiyor. Jelert, kulübede kalmaya devam edecek.

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