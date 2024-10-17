TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı yerden yere vurdular!
Yeni sezonda Galatasaray'dan, Fransız ekibi Olympique Lyon'a kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha burada da aradığını bulamadı. Formsuz durumu nedeniyle kadro dışı kalan oyuncu hakkında yurt dışında flaş eleştirilere yer verildi. İşte o sözler...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 16:05 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 16:06
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Son olarak Daily Mercato adlı sitede oyuncu hakkında flaş ifadelere yer verildi.
İŞTE O SÖZLER:
Türkiye'de geçirdiği bir sezonun ardından eski Manchester United oyuncusunun ihtişamını kaybettiği görülüyor. Ligue 1'e transferi tam bir fiyaskoya dönüşmüş durumda. Yeni takıında sadece iki maç oynadı ve sadece bir asist yaptı.
Özellikle de Toulouse'a karşı cansız oyunuyla gözlemciler tarafından çok tartışıldı.
Lyon'un, Zaha'yı kadrosuna katması gerçekten iyi bir hamle mi?
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