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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı yerden yere vurdular!

Yeni sezonda Galatasaray'dan, Fransız ekibi Olympique Lyon'a kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha burada da aradığını bulamadı. Formsuz durumu nedeniyle kadro dışı kalan oyuncu hakkında yurt dışında flaş eleştirilere yer verildi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 16:05 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 16:06
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MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı yerden yere vurdular!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon çok büyük umutlarla kadrosuna Wilfried Zaha'yı katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı yerden yere vurdular!

Yıldız isim Cimbom ile şampiyonluk sevinci yaşasa da sergilediği performansla tam bir hayal kırıklığı oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı yerden yere vurdular!

Bu sezon Fransız ekibi Lyon'un yolunu tutan futbolcu burada da form tutamamış disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı kalmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı yerden yere vurdular!

Son olarak Daily Mercato adlı sitede oyuncu hakkında flaş ifadelere yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı yerden yere vurdular!

İŞTE O SÖZLER:

Türkiye'de geçirdiği bir sezonun ardından eski Manchester United oyuncusunun ihtişamını kaybettiği görülüyor. Ligue 1'e transferi tam bir fiyaskoya dönüşmüş durumda. Yeni takıında sadece iki maç oynadı ve sadece bir asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'yı yerden yere vurdular!

Özellikle de Toulouse'a karşı cansız oyunuyla gözlemciler tarafından çok tartışıldı.

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