Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Damian Rancez, Uruguaylı yıldızın transferinin yakın olduğu takımı açıkladı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 14:36 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 14:47
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Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan yıldız oyuncu, skor katkısı yapmadığı için zaman zaman eleştirilere maruz kalmıştı.
28 yaşındaki futbolcu, bu sezon oyununa skor katkısı da ekleyerek takımının aldığı zaferlerde önemli rol oynadı.
Geçtiğimiz sezon çıktığı 47 maçta 1 gol ve 3 asist kaydeden Lucas Torreira, bu sezon aynı istatistiği 12 maçta yakaladı.
Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uruguaylı yıldızla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
BOCA JUNIORS YOLCUSU
Arjantinli gazeteci Damian Rancez, yaptığı açıklamada Lucas Torreira'nın Boca Juniors'a transfer olmaya yakın olduğu takımı duyurdu.
"BOCA'YA GELMEYE PAREDES'TEN DAHA YAKIN"
El Crack Deportivo'ya konuşan Rancez, "Torreira'nın Boca'da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Juan Roman Riquelme'nin hedefindeki isim o ve gelmeye Leandro Paredes'ten daha yakın" ifadelerini kullandı.
Lucas Torreira da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamak istediğini söylemişti.
"AİLEME YAKIN OLMAYI ÖZLEDİM"
Ocak ayında ESPN Uruguay'a konuşan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu en büyük hayallerinden birinin Boca Juniors'ta oynamak olduğunu belirterek "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." ifadelerini kullanmıştı.
Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Uruguaylı yıldızın güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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