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Haberler Galatasaray

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Damian Rancez, Uruguaylı yıldızın transferinin yakın olduğu takımı açıkladı. İşte flaş gelişmenin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 14:36 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 14:47
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MERT KILIÇ
Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı

Trendyol Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde ederek 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray'da kazanılan başarıların mimarlarından biri de Lucas Torreira oldu.

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı

2022/23 sezonu başında İngiliz devi Arsenal'den transfer edilen yıldız futbolcu, gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluklarda önemli rol oynadı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı

İstikrarlı performansını sürdüren Torreira, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda da orta sahanın vazgeçilmez ismi olmaya devam ediyor.

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan yıldız oyuncu, skor katkısı yapmadığı için zaman zaman eleştirilere maruz kalmıştı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon oyununa skor katkısı da ekleyerek takımının aldığı zaferlerde önemli rol oynadı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı

Geçtiğimiz sezon çıktığı 47 maçta 1 gol ve 3 asist kaydeden Lucas Torreira, bu sezon aynı istatistiği 12 maçta yakaladı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı

Sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uruguaylı yıldızla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı

BOCA JUNIORS YOLCUSU

Arjantinli gazeteci Damian Rancez, yaptığı açıklamada Lucas Torreira'nın Boca Juniors'a transfer olmaya yakın olduğu takımı duyurdu.

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı

"BOCA'YA GELMEYE PAREDES'TEN DAHA YAKIN"

El Crack Deportivo'ya konuşan Rancez, "Torreira'nın Boca'da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Juan Roman Riquelme'nin hedefindeki isim o ve gelmeye Leandro Paredes'ten daha yakın" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı

Lucas Torreira da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamak istediğini söylemişti.

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı

"AİLEME YAKIN OLMAYI ÖZLEDİM"

Ocak ayında ESPN Uruguay'a konuşan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu en büyük hayallerinden birinin Boca Juniors'ta oynamak olduğunu belirterek "Riquelme ile temastayız ve bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım. Evde olmayı, aileme yakın olmayı özledim." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı

Lucas Torreira'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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