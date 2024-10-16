Galatasaray'ı yıkan haber! Torreira'nın transferini açıkladı

"BOCA'YA GELMEYE PAREDES'TEN DAHA YAKIN" El Crack Deportivo'ya konuşan Rancez, "Torreira'nın Boca'da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Juan Roman Riquelme'nin hedefindeki isim o ve gelmeye Leandro Paredes'ten daha yakın" ifadelerini kullandı.