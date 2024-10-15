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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Mourinho istemişti! Yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Jose Mourinho'nun kadrosuna katmak istediği isme kancayı taktı. Fenerbahçe'nin hocasının sezon başında transfer edilmesini istediği Lazar Samardzic için Cimbom harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Mourinho istemişti! Yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

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TRANSFER HABERİ - Mourinho istemişti! Yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi

Diğer yandan ocakta kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Mourinho istemişti! Yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mourinho'nun gözdesini kadroya katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Mourinho istemişti! Yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin hocasının sezon başında yönetime ismini verdiği ancak transferi gerçekleşmeyen Lazar Samardzic'in peşine düştü.

TRANSFER HABERİ - Mourinho istemişti! Yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi

Cimbom, yaz transfer döneminde Udinese'den Atalanta'ya kiralık giden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı.

TRANSFER HABERİ - Mourinho istemişti! Yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi

G.Saray, F.Bahçe'nin yeniden devreye girme ihtimaline karşı Sırp yıldızı bir an önce kadrosuna katmayı hedefliyor.

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