TRANSFER HABERİ - Mourinho istemişti! Yıldız oyuncu için Galatasaray devreye girdi
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Jose Mourinho'nun kadrosuna katmak istediği isme kancayı taktı. Fenerbahçe'nin hocasının sezon başında transfer edilmesini istediği Lazar Samardzic için Cimbom harekete geçti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin hocasının sezon başında yönetime ismini verdiği ancak transferi gerçekleşmeyen Lazar Samardzic'in peşine düştü.
Cimbom, yaz transfer döneminde Udinese'den Atalanta'ya kiralık giden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı.
G.Saray, F.Bahçe'nin yeniden devreye girme ihtimaline karşı Sırp yıldızı bir an önce kadrosuna katmayı hedefliyor.
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