TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu
Galatasaray, 2011'den bu yana kalesini koruyan deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın sezon sonu ülkesine dönme kararı alması sonrası transfer planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılar bu gelişme sonrası 30 isimden oluşan bir kaleci listesi ve 4 kişilik bir ekip oluşturdu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Takvim'in haberine göre, Muslera'yı aratmayacak bir ismi kadroya katmak isteyen yönetimin çok titiz çalıştığı ve scout departmanının içinde 4 kişilik bir ekibin sadece kaleci transferi için görevlendirildiği öğrenildi.
Alınan bilgilere göre 30 kaleciden oluşan bir liste de hazırlanmış durumda.
4 kişilik ekibin bu isimleri tek tek izleyeceği ve ardından teknik heyete raporlayacağı belirlendi.
MERET ÖNERİLMİŞTİ
Son olarak Osimhen transferinde başrol oynayan menajer George Gardi yönetimle yaptığı görüşmede Napoli ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alex Meret'le ilgili öneride bulunmuştu.
Teknik heyetin şu anda saha içine odaklandığı, devre arasında kaleci transferiyle ilgili çalışmalara resmen başlanılacağı ifade ediliyor.
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