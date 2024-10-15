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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu

Galatasaray, 2011'den bu yana kalesini koruyan deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın sezon sonu ülkesine dönme kararı alması sonrası transfer planlamasına başladı. Sarı-kırmızılılar bu gelişme sonrası 30 isimden oluşan bir kaleci listesi ve 4 kişilik bir ekip oluşturdu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu

2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera ile ilgili yaşanan gelişmeler gündemin ilk sırasına yerleşti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu

Teknik direktör Buruk'un Uruguaylı eldivenle yaptığı görüşme sonrası "Sezon sonunda ülkesine dönme kararı aldı" açıklaması sonrası gözler bir anda kaleci transferine çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu

TİTİZ ÇALIŞILIYOR

Çok uzun bir aradan sonra 1. kaleci transferi yapmak zorunda kalacak olan SarıKırmızılılar'ın şimdiden kolları sıvadığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu

Takvim'in haberine göre, Muslera'yı aratmayacak bir ismi kadroya katmak isteyen yönetimin çok titiz çalıştığı ve scout departmanının içinde 4 kişilik bir ekibin sadece kaleci transferi için görevlendirildiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu

Alınan bilgilere göre 30 kaleciden oluşan bir liste de hazırlanmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu

4 kişilik ekibin bu isimleri tek tek izleyeceği ve ardından teknik heyete raporlayacağı belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu

MERET ÖNERİLMİŞTİ

Son olarak Osimhen transferinde başrol oynayan menajer George Gardi yönetimle yaptığı görüşmede Napoli ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alex Meret'le ilgili öneride bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu

Teknik heyetin şu anda saha içine odaklandığı, devre arasında kaleci transferiyle ilgili çalışmalara resmen başlanılacağı ifade ediliyor.

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