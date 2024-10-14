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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Casemiro ısrarı! Manchester United...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi İngiltere'den sevindiren haber geldi. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan Casemiro için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Casemiro ısrarı! Manchester United...

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor..

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Casemiro ısrarı! Manchester United...

Sarı kırmızılılar lige verilen arada gözünü transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Casemiro ısrarı! Manchester United...

Galatasaray yaz döneminde olduğu gibi ara transferde de yine çok ses getirecek hamlelere hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Casemiro ısrarı! Manchester United...

Talisca ve Dybala gibi iki süper yıldızla adı anılan Cimbom, Okan Buruk'un orta sahaya Torreira gibi savaşçı bir isim daha istemesi üzerine, eski gözdesi Casemiro'yu gündeme aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Casemiro ısrarı! Manchester United...

Sezon başında Galatasaray'ın teklifini "Şimdilik Manchester United'da kalmak istiyorum" diyerek geri çeviren Casemiro, şimdi ise İngiliz kulübünde düzenli oynayamadığı için mutsuz.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Casemiro ısrarı! Manchester United...

32 yaşındaki yıldızın Aslan'a bu kez yeşil ışık yakması bekleniyor.

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