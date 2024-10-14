TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Casemiro ısrarı! Manchester United...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi İngiltere'den sevindiren haber geldi. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde olan Casemiro için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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Talisca ve Dybala gibi iki süper yıldızla adı anılan Cimbom, Okan Buruk'un orta sahaya Torreira gibi savaşçı bir isim daha istemesi üzerine, eski gözdesi Casemiro'yu gündeme aldı.
Sezon başında Galatasaray'ın teklifini "Şimdilik Manchester United'da kalmak istiyorum" diyerek geri çeviren Casemiro, şimdi ise İngiliz kulübünde düzenli oynayamadığı için mutsuz.
32 yaşındaki yıldızın Aslan'a bu kez yeşil ışık yakması bekleniyor.
Casemiro'nun sözleşmesi 2026'da bitiyor.
Galatasaray daha önce Florya'nın kapısından dönen Brezilyalı ön liberoyu ocak ayında kadroya katmakta kararlı.
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