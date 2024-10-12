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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Roland Sallai'den transfer itirafı! "Hak ettiğim saygı yoktu"

Galatasaray'ın transferin son günü Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan kadrosuna kattığı Roland Sallai, sarı kırmızılı kulübe transfer olmas sürecini anlattı. Macar yıldız, hak ettiği saygıyı görmediğini söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 12:09
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Galatasaray'da Roland Sallai'den transfer itirafı! "Hak ettiğim saygı yoktu"

Transferin son gününde gelen Roland Sallai, yaşadığı süreci anlattı.

Galatasaray'da Roland Sallai'den transfer itirafı! "Hak ettiğim saygı yoktu"

Galatasaray'ın transfer dönemi kapanmadan bir gün önce kendisini aradığını belirten Macar oyuncu, "Değişikliğe açıktım.

Galatasaray'da Roland Sallai'den transfer itirafı! "Hak ettiğim saygı yoktu"

Freiburg'da geçirdiğim altı yılın ardından kulüpte hak ettiğim saygıyı görmediğimi hissediyordum.

Galatasaray'da Roland Sallai'den transfer itirafı! "Hak ettiğim saygı yoktu"

Sportif direktörle son bir görüşme yaptım ve ayrılmamı kolaylaştıracak cevaplar aldım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Roland Sallai'den transfer itirafı! "Hak ettiğim saygı yoktu"

Roland Sallai, Macaristan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta gol kaydetti.

Galatasaray'da Roland Sallai'den transfer itirafı! "Hak ettiğim saygı yoktu"

Macar yıldız Galatasaray'da bu sezon 3 maçta görev aldı.

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