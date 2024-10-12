Galatasaray'da Roland Sallai'den transfer itirafı! "Hak ettiğim saygı yoktu"
Galatasaray'ın transferin son günü Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'dan kadrosuna kattığı Roland Sallai, sarı kırmızılı kulübe transfer olmas sürecini anlattı. Macar yıldız, hak ettiği saygıyı görmediğini söyledi. İşte detaylar...
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Sportif direktörle son bir görüşme yaptım ve ayrılmamı kolaylaştıracak cevaplar aldım" ifadelerini kullandı.
Roland Sallai, Macaristan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı maçta gol kaydetti.
Macar yıldız Galatasaray'da bu sezon 3 maçta görev aldı.
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