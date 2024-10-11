TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta sahaya bir dinamo daha! Teklif...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da orta saha noktasında arayışlar tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda devre arası transfer döneminde gündeme gelecek ilk ism İngitere Premier Ligi'nde oynayan isim olacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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JEFFERSON LERMA KİMDİR?
Jefferson Lerma, 25 Ekim 1994'te Kolombiya'nın Cerrito kentinde dünyaya geldi. Futbola Atletico Huila altyapısında başladı.
2016 yazında 600 bin Euro'ya Levante'nin yolunu tutan Lerma, 2018'de ise 30.5 milyon Euro'ya Bournemouth'a imza attı.
Burada geçirdiği 5 sezonun ardından bonservissiz bir şekilde Crystal Palace'a transfer oldu.
Kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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