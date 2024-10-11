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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta sahaya bir dinamo daha! Teklif...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da orta saha noktasında arayışlar tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda devre arası transfer döneminde gündeme gelecek ilk ism İngitere Premier Ligi'nde oynayan isim olacak. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta sahaya bir dinamo daha! Teklif...

Ara transferde defansif orta saha takviyesi yapmak isteyen G.Saray, Crystal Palace'ın yıldızı Jefferson Lerma'yı gündeme aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta sahaya bir dinamo daha! Teklif...

Daha önce de Cimbom'la adı anılan 29 yaşındaki ön libero için teklif hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta sahaya bir dinamo daha! Teklif...

Sözleşmesi 2026'da bitecek olan Lerma, Kolombiya Milli Takımı'nın da değişmez isimleri arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta sahaya bir dinamo daha! Teklif...

JEFFERSON LERMA KİMDİR?

Jefferson Lerma, 25 Ekim 1994'te Kolombiya'nın Cerrito kentinde dünyaya geldi. Futbola Atletico Huila altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta sahaya bir dinamo daha! Teklif...

2016 yazında 600 bin Euro'ya Levante'nin yolunu tutan Lerma, 2018'de ise 30.5 milyon Euro'ya Bournemouth'a imza attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta sahaya bir dinamo daha! Teklif...

Burada geçirdiği 5 sezonun ardından bonservissiz bir şekilde Crystal Palace'a transfer oldu.

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