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Haberler Galatasaray

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

Liglere verilen milli arada flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 haftalık boşlukta transfer çalışmalarına yöneldikleri belirtildi. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin yıldız ismi İrfan Can Kahveci hakkında bomba bir bir iddia geldi. Fenerbahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek milli futbolcunun, Galatasaray'a gidebileceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 09:23
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Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

Liglere verilen milli arada gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ocak ayında yapacağı hamleler şimdiden merak ediliyor.

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

Süper Lig'in 3 dev takımı, ara transferin haricinde gelecek sezonun transfer planlamalarını da sürdürüyor.

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

Bilhassa Fenerbahçe'de birçok önemli futbolcunun sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor.

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

Bu durum sarı lacivertlilerin ezeli rakiplerinin iştahını bir hayli kabartmış durumda.

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

OSAYI-SAMUEL İDDİALARI!

Fenerbahçe'de sezon sonunda kontratı bitecek isimlerden biri Osayi-Samuel.

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

Son çıkan haberlere göre; Galatasaray, Nijeryalı sağ beki kadrosuna katmak için harekete geçmiş durumda.

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

Ancak Osayi-Samuel'in yanı sıra bir transfer bombası daha geldi.

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

Galatasaray'ın, Fenerbahçe ile kontratı bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin peşine düşebileceği kaydedildi.

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

Konuya dair çarpıcı iddiayı ise A Spor yorumcusu Taner Karaman duyurdu.

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

İşte Karaman'ın o sözleri...

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

"Osayi-Samuel'den ziyade İrfan Can'ın Galatasaray'ı tercih etme ihtimali daha yüksek"

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

"Başakşehir dönemi, Okan Buruk'un varlığı gibi birçok opsiyonu söyleyebiliriz"

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

"İrfan Can bence şu anda Fenerbahçe'de mutlu değil"

Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...

"İrfan gibi kaliteli bir oyuncunun yedek kulübesinde oturması onu mutsuz eder"

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