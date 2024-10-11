Bomba transferi duyurdu! Galatasaray ve İrfan Can Kahveci...
Liglere verilen milli arada flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 haftalık boşlukta transfer çalışmalarına yöneldikleri belirtildi. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin yıldız ismi İrfan Can Kahveci hakkında bomba bir bir iddia geldi. Fenerbahçe ile kontratı sezon sonunda bitecek milli futbolcunun, Galatasaray'a gidebileceği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
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Bilhassa Fenerbahçe'de birçok önemli futbolcunun sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor.
Bu durum sarı lacivertlilerin ezeli rakiplerinin iştahını bir hayli kabartmış durumda.
OSAYI-SAMUEL İDDİALARI!
Fenerbahçe'de sezon sonunda kontratı bitecek isimlerden biri Osayi-Samuel.
Son çıkan haberlere göre; Galatasaray, Nijeryalı sağ beki kadrosuna katmak için harekete geçmiş durumda.
Ancak Osayi-Samuel'in yanı sıra bir transfer bombası daha geldi.
Galatasaray'ın, Fenerbahçe ile kontratı bitecek olan İrfan Can Kahveci'nin peşine düşebileceği kaydedildi.
Konuya dair çarpıcı iddiayı ise A Spor yorumcusu Taner Karaman duyurdu.
İşte Karaman'ın o sözleri...
"Osayi-Samuel'den ziyade İrfan Can'ın Galatasaray'ı tercih etme ihtimali daha yüksek"
"Başakşehir dönemi, Okan Buruk'un varlığı gibi birçok opsiyonu söyleyebiliriz"
"İrfan Can bence şu anda Fenerbahçe'de mutlu değil"
"İrfan gibi kaliteli bir oyuncunun yedek kulübesinde oturması onu mutsuz eder"
"Galatasaray'ın kadrosunda İrfan, ilk 11'de oynar"
"Tam Galatasaray'ın aradığı bir isim"
"Yerli futbolcu ve orta sahada da oynar" ifadelerini kullandı.
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