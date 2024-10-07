Icardi aranıyor

Aslan'ın süper golcüsü Mauro İcardi stop etti. Sakatlıktan yeni çıkan Arjantinli yıldız, PAOK ve Kasımpaşa karşısında golle dönüş yapsa da RFS mücadelesinde hareketsizliği nedeniyle oldukça eleştirilmişti. İcardi, dün de Alanyaspor karşısında beklentilerin uzağında kaldı. 31 yaşındaki oyuncu, istediği toplarla buluşamadı. Zaman zaman orta sahaya kadar gelen İcardi, pozisyona giremedi. 5 ikili mücadelenin 4'ünü kaybeden yıldız oyuncu, sadece 15 pas verirken; yüzde 73'lük isabet yakaladı. Hücum istatiklerinde 1 şut pası bulunan İcardi, rakip kaleyi tehdit etmeden 81 dakika sahada kaldı. Yerine Michy Batshuayi'ye bırakan yıldız oyuncunun bu sezon 10 maçta 3 gol ve 2 asisti bulunuyor.