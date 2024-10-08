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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ | Wilfried Zaha'dan olay paylaşım! Tepkileri üzerine çekti

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan, Fransız ekibi Lyon'a kiralanan ve performansıyla eleştirilen Wilfried Zaha yeni kulübünde de tepkileri üzerine çekti. Fildişili oyuncunun son olarak yaptığı o paylaşım gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 19:42 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 19:48
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GALATASARAY HABERLERİ | Wilfried Zaha'dan olay paylaşım! Tepkileri üzerine çekti

Galatasaray'da büyük bir hayal kırıklığı haline gelen ve Fransız ekibi Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha burada da eleştiri oklarını üzerine çekti.

Futbolcunun son olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

"UMURUMDA MI?"

Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Umurumdaymış gibi mi görünüyor" ifadelerine yer verdi.

Wilfried Zaha'nın bu paylaşımı eleştirilere yanıt olarak algılandı.

KADROYA ALINMAMIŞTI

Lyon'da performansını beğenmeyen teknik direktör Pierre Sage, Wilfried Zaha'yı Nantes ile oynadıkları maçın kadrosuna almadı.

"BENİM İÇİN ÇOK ZOR"

Sage, Zaha ile ilgili yaptığı açıklamada, "Oynamayan ya da az oynayan isimlere çok net bir sözüm var. Onlara kendilerini futbolcu olarak değerlendirmenin benim için zor olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Lyon'da 2 maça çıkan ve 76 dakika sahada kalan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

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