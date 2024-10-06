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Haberler Galatasaray

Galatasaray 1-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar Yunus Akgün'ün golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 21:40 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 21:40
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Galatasaray 1-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın golünü 28. dakikada Yunus Akgün kaydetti.

Bu sonucun ardından galatasaray puanını 22 yaptı.

Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

15. dakikada Sara'nın pasıyla topla buluşan Mertens'in yay gerisinden vuruşunda kaleci Ertuğrul sağa yatarak golü önledi. Dönen topu Jakobs tamamlamak istedi ancak araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Sara'nın sağdan ortasında arka direkte uygun durumdaki Barış Alper Yılmaz, topa vole vurdu. Kaleci Ertuğrul, köşeden topu kornere çeldi.

24. dakikada sağ kanattan paslaşarak ceza sahasına girmeye çalışan Galatasaray'da savunmadan seken top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Gabriel Sara'nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı Ertuğrul'un üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

58. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sara, şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul, bu pozisyonda meşin yuvarlağı çeldi.

65. dakikada Lopes'in ceza sahası dışı sol çaprazındaki vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

80. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul, bu vuruşta gole izin vermedi.

84. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz, altıpas çizgisi önünden topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.

Galatasaray, maçı 1-0 kazandı.

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