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Haberler Galatasaray

Galatasaray Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında C. Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 18:34
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Galatasaray Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında C. Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı kırmızılı ekip, hazırlıkların tamamlandığını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile duyurdu.

İŞTE ANTRENMANLARDAN GÖRÜNTÜLER:

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