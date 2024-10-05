Galatasaray Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında C. Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sarı kırmızılı ekip, hazırlıkların tamamlandığını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile duyurdu.
İŞTE ANTRENMANLARDAN GÖRÜNTÜLER:
🦁 Aslanlarımız, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında C. Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. ✅ #GSvALN pic.twitter.com/neOiBQuimH— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 5, 2024