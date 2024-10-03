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Haberler Galatasaray

PFDK'dan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ve Batshuayi'ye verilen cezalar açıklandı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Michy Batshuayi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. PFDK'dan verilecek olan ceza belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 21:06 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 21:17
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PFDK'dan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ve Batshuayi'ye verilen cezalar açıklandı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolculardan Michy Batshuayi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Ayrıca 4 Süper Lig ekibinin de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklanmıştı.

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a 117 Bin TL para cezası verdi. Galatasaray'dan Michy Batshuayi de 117 Bin TL para cezası aldı.

KURULA YAPILAN SEVKLER ŞU ŞEKİLDEYDİ

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 28.09.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK 'un aynı müsabakadaki "tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 29.09.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 30.09.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 30.09.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MICHY BATSHUAYI'nın 21.09.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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