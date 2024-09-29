Galatasaray'da Rigas Skola hazırlıkları başladı

Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını PAOK'a karşı evinde 3 - 1 kazanmasının ardından Letonya deplasmanında oynayacağı Rigas Skola maçı için hazırlıklara başladı.

Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, Süper Lig'de 7'de 7 giderek rekor kırmak için Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta beklenmedik bir sonuçla karşı karşıya kalmıştı. Karşılaşmayı 3 - 0' öne geçmişken 3 - 3 beraberlikle sonlandıran sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde Letonya deplasmanında alacakları galibiyet ile taraftarların üzüntüsünü telafi etmek istiyor.

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