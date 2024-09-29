  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Rigas Skola hazırlıkları başladı

Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını PAOK'a karşı evinde 3 - 1 kazanmasının ardından Letonya deplasmanında oynayacağı Rigas Skola maçı için hazırlıklara başladı. Sarı kırmızılı kulüp, resmi sosyal medya hesabından antrenmandan görüntüler paylaştı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 13:33 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 13:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Rigas Skola hazırlıkları başladı

Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını PAOK'a karşı evinde 3 - 1 kazanmasının ardından Letonya deplasmanında oynayacağı Rigas Skola maçı için hazırlıklara başladı.

Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, Süper Lig'de 7'de 7 giderek rekor kırmak için Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta beklenmedik bir sonuçla karşı karşıya kalmıştı. Karşılaşmayı 3 - 0' öne geçmişken 3 - 3 beraberlikle sonlandıran sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde Letonya deplasmanında alacakları galibiyet ile taraftarların üzüntüsünü telafi etmek istiyor.

İŞTE ANTRENMAN PAYLAŞIMI:

G.Saray'da Osimhen yurt dışında gündeme oturdu!
F.Bahçe'ye Medina şoku! Kavuşma yaklaşırken...
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho prensi Avrupa yolcusu! Fenerbahçe'nin yıldızına flaş talip...
CANLI | İsrail Nasrallah'tan sonra üst düzey Hizbullah üyesi Nabil Kaouk'u öldürdü | Hizbullah'tan misilleme: Tel Aviv'de siren sesleri
Muslera'dan flaş paylaşım! Ayrılıyor mu?
G.Saray'dan ses getirecek transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Letonya deplasmanı hazırlıkları G.Saray'da Letonya deplasmanı hazırlıkları 13:32
Trabzonspor - Konyaspor maçı yayın bilgileri! Trabzonspor - Konyaspor maçı yayın bilgileri! 13:28
G.Saray'da Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! G.Saray'da Osimhen yurt dışında gündeme oturdu! 13:24
Toprak yine 2. oldu! Toprak yine 2. oldu! 13:22
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı yayın bilgileri! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı yayın bilgileri! 13:15
F.Bahçe'ye Medina şoku! Kavuşma yaklaşırken... F.Bahçe'ye Medina şoku! Kavuşma yaklaşırken... 13:11
Daha Eski
Beşiktaş'ta 3 isim deplasmanda yok! Beşiktaş'ta 3 isim deplasmanda yok! 12:40
Livakovic'e flaş talip! Livakovic'e flaş talip! 12:16
Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı 12:11
VAR hakemi açıklandı! VAR hakemi açıklandı! 12:11
Muslera'dan flaş paylaşım! Ayrılıyor mu? Muslera'dan flaş paylaşım! Ayrılıyor mu? 11:56
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 11:41