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Haberler Galatasaray

Galatasaray, PAOK maçına hazır!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 19:36
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Galatasaray, PAOK maçına hazır!

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 25 Eylül Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde PAOK maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Sakatlığı devam eden Hakim Ziyech, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.

İdmanı Sportif AŞ yöneticileri İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan, Abdullah Kavukcu ve Maruf Güneş de izledi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın RAMS Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakada PAOK'u konuk edecek.

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