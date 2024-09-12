TRANSFER HABERİ | G.Saray'ın Nicola Zalewski pazarlığı! Transferde Robert Lewandowski detayı

Ancak sarı kırmızılılar, Bayern Münih'e giden Sacha Boey örneğindeki gibi Avrupa'da dev bir kulübe gidebilme şansına vurgu yaptı.

Roma ve Nicola Zalewski ile iki gün süreyle yoğun bir transfer pazarlığı yürüten Galatasaray, sıkı bir mesai harcadı. İtalyan kulübü Roma ile özellikle bonservis pazarlığı devam etti.