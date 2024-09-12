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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | G.Saray'ın Nicola Zalewski pazarlığı! Transferde Robert Lewandowski detayı

Sarı kırmızılı kulübün renklerine bağlamak için kollarını sıvadığı Polonyalı yıldızın transfer sürecinde dikkat çeken Lewandowski detayı ortaya çıktı. İşte operasyondaki son gelişmeler ve pazarlık masasında son durum... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | G.Saray'da Nicola Zalewski pazarlığı! Transferde Robert Lewandowski detayı

Galatasaray'ın Roma'dan transfer etmek için İtalya'ya çıkarma yaptığı Nicola Zalewski, Aslan'ın teklifinden çok etkilendi.

TRANSFER HABERİ | G.Saray'da Nicola Zalewski pazarlığı! Transferde Robert Lewandowski detayı

Roma'ya oranla Galatasaray'da çok daha iyi bir maaş kazanma şansı olan Zalewski, Polonya'nın efsane futbolcularından Robert Lewandowski'ye danışmayı da ihmal etmedi.

TRANSFER HABERİ | G.Saray'da Nicola Zalewski pazarlığı! Transferde Robert Lewandowski detayı

Lewandowski'nin önerilerine kulak veren Zalewski, maaş konuları kadar Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamanın önemine de dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ | G.Saray'da Nicola Zalewski pazarlığı! Transferde Robert Lewandowski detayı

Ancak sarı kırmızılılar, Bayern Münih'e giden Sacha Boey örneğindeki gibi Avrupa'da dev bir kulübe gidebilme şansına vurgu yaptı.

TRANSFER HABERİ | G.Saray'da Nicola Zalewski pazarlığı! Transferde Robert Lewandowski detayı

Roma ve Nicola Zalewski ile iki gün süreyle yoğun bir transfer pazarlığı yürüten Galatasaray, sıkı bir mesai harcadı. İtalyan kulübü Roma ile özellikle bonservis pazarlığı devam etti.

TRANSFER HABERİ | G.Saray'da Nicola Zalewski pazarlığı! Transferde Robert Lewandowski detayı

8+3 milyon euro konusunda iki kulüp anlaştı. Zalewski ise 2.5 milyon euro maaş ve bazı kişisel taleplerde bulundu.

TRANSFER HABERİ | G.Saray'da Nicola Zalewski pazarlığı! Transferde Robert Lewandowski detayı

İtalyan basını da Roma'da 350 bin euro kazanan Polonyalı futbolcunun bir anda 6 kat maaş kazanacağını vurguladı. 4 yıllık sözleşme imzalanması planlanan Zalewski ile görüşmeler uzun sürdü.

TRANSFER HABERİ | G.Saray'da Nicola Zalewski pazarlığı! Transferde Robert Lewandowski detayı

MOU'NUN GÖZDESİYDİ

Nicola Zalewski, Roma'da Jose Mourinho ile beraber çalıştı. Polonyalı yıldızın, kariyerinde en fazla forma şansı bulduğu teknik direktör Mourinho oldu.

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