TRANSFER HABERİ | G.Saray'ın Nicola Zalewski pazarlığı! Transferde Robert Lewandowski detayı
Sarı kırmızılı kulübün renklerine bağlamak için kollarını sıvadığı Polonyalı yıldızın transfer sürecinde dikkat çeken Lewandowski detayı ortaya çıktı. İşte operasyondaki son gelişmeler ve pazarlık masasında son durum... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ancak sarı kırmızılılar, Bayern Münih'e giden Sacha Boey örneğindeki gibi Avrupa'da dev bir kulübe gidebilme şansına vurgu yaptı.
Roma ve Nicola Zalewski ile iki gün süreyle yoğun bir transfer pazarlığı yürüten Galatasaray, sıkı bir mesai harcadı. İtalyan kulübü Roma ile özellikle bonservis pazarlığı devam etti.
8+3 milyon euro konusunda iki kulüp anlaştı. Zalewski ise 2.5 milyon euro maaş ve bazı kişisel taleplerde bulundu.
İtalyan basını da Roma'da 350 bin euro kazanan Polonyalı futbolcunun bir anda 6 kat maaş kazanacağını vurguladı. 4 yıllık sözleşme imzalanması planlanan Zalewski ile görüşmeler uzun sürdü.
MOU'NUN GÖZDESİYDİ
Nicola Zalewski, Roma'da Jose Mourinho ile beraber çalıştı. Polonyalı yıldızın, kariyerinde en fazla forma şansı bulduğu teknik direktör Mourinho oldu.
DİĞER