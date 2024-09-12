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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Transfer tahtasının kapanmasına saatler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Orta saha arayışlarını sürdüren yönetim 13 Eylül'e transferi yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılılar listesine son olarak Fenerbahçe'de forma giymiş yıldız oyuncuyu ekledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 10:40
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Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Galatasaray'da transfer döneminin sonlarına yaklaşılırken sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Sarı kırmızılılar orta saha ve kanat bölgesine takviye yapmak için hummalı bir çalışma içinde.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Yönetim, özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası kanat pozisyonuna mutlaka bir transfer yapmayı planlıyor.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Galatasaraylı kurmaylar ayrıca orta saha bölgesi için de bir transfer düşünüyor.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Cimbom son olarak Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Aslan'ın, 25 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyeceği belirtildi.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Sarı kırmızılıların, Nijeryalı santrfora ise yıllık 6 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Öte yandan Galatasaray'ın kanat bölgesi için en önemli transfer hedefi Nicola Zalewski'ydi.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Cimbom'un, Zalewski transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Yönetimin, Zalewski'nin yanı sıra bir transfer daha yapacağı belirtildi.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Bu oyuncunun ise çok sürpriz bir isim olduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Sarı kırmızılıların, hem orta saha hem de kanat bölgesinde oynayan bir futbolcunun peşinde olduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Cimbom'un peşinde olduğu yıldızın ise eski Fenerbahçeli olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Galatasaray'ın bu transfer atağıyla yine büyük bir gündem yaratması bekleniyor.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Ayrıca bu takviyeyle Okan Buruk'un da elinin epey bir güçlenmesi hedefleniyor.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

İşte sarı kırmızılıların peşinde olduğu o isim...

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

G.SARAY'DAN ELJIF ELMAS BOMBASI!

Galatasaray'ın, Almanya Ligi takımlarından Leipzig'de forma giyen Eljif Elmas'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, sarı kırmızılıların, 24 yaşındaki yıldızı 1 seneliğine kiralamak istediği öne sürüldü.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın da yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Alman ekibinin ise bu transfer konusunda kararsız kaldığı bildirildi.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Ancak Leipzig'in belli bir kiralama ücreti karşılığında bu transfere onay verebileceği ifade edildi.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Galatasaray'ın, Eljif Elmas için bastırdığı ve Leipzig'e kiralama bedeli ödemeden transferi bitirmeye çalıştığı aktarıldı.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Eljif Elmas bu sezon Leipzig'de henüz forma şansı bulamadı.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Yıldız isim geçen sezon ise 32 maça çıktı ve 2 golle oynadı.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Eljif Elmas'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de bitecek.

Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...

1.84 boyundaki başarılı futbolcu, 2019 yılında Fenerbahçe'den 17 milyon Euro bonservis ücretiyle Napoli'ye transfer olmuştu.

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