Galatasaray'dan damga vuracak transfer! Eski Fenerbahçeli orta saha...
Transfer tahtasının kapanmasına saatler kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Orta saha arayışlarını sürdüren yönetim 13 Eylül'e transferi yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı kırmızılılar listesine son olarak Fenerbahçe'de forma giymiş yıldız oyuncuyu ekledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaraylı kurmaylar ayrıca orta saha bölgesi için de bir transfer düşünüyor.
Cimbom son olarak Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.
Aslan'ın, 25 yaşındaki forvet için kiralama bedeli ödemeyeceği belirtildi.
Sarı kırmızılıların, Nijeryalı santrfora ise yıllık 6 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.
Öte yandan Galatasaray'ın kanat bölgesi için en önemli transfer hedefi Nicola Zalewski'ydi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcunun transferinde mutlu sona ulaştı.
Cimbom'un, Zalewski transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
Yönetimin, Zalewski'nin yanı sıra bir transfer daha yapacağı belirtildi.
Bu oyuncunun ise çok sürpriz bir isim olduğu iddia edildi.
Sarı kırmızılıların, hem orta saha hem de kanat bölgesinde oynayan bir futbolcunun peşinde olduğu kaydedildi.
Cimbom'un peşinde olduğu yıldızın ise eski Fenerbahçeli olduğu öne sürüldü.
Galatasaray'ın bu transfer atağıyla yine büyük bir gündem yaratması bekleniyor.
Ayrıca bu takviyeyle Okan Buruk'un da elinin epey bir güçlenmesi hedefleniyor.
İşte sarı kırmızılıların peşinde olduğu o isim...
G.SARAY'DAN ELJIF ELMAS BOMBASI!
Galatasaray'ın, Almanya Ligi takımlarından Leipzig'de forma giyen Eljif Elmas'ı gündemine aldığı iddia edildi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre, sarı kırmızılıların, 24 yaşındaki yıldızı 1 seneliğine kiralamak istediği öne sürüldü.
Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın da yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.
Alman ekibinin ise bu transfer konusunda kararsız kaldığı bildirildi.
Ancak Leipzig'in belli bir kiralama ücreti karşılığında bu transfere onay verebileceği ifade edildi.
Galatasaray'ın, Eljif Elmas için bastırdığı ve Leipzig'e kiralama bedeli ödemeden transferi bitirmeye çalıştığı aktarıldı.
Eljif Elmas bu sezon Leipzig'de henüz forma şansı bulamadı.
Yıldız isim geçen sezon ise 32 maça çıktı ve 2 golle oynadı.
Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Eljif Elmas'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de bitecek.
1.84 boyundaki başarılı futbolcu, 2019 yılında Fenerbahçe'den 17 milyon Euro bonservis ücretiyle Napoli'ye transfer olmuştu.
Öte yandan Eljif Elmas, sene başında 24 milyon Euro bedelle Napoli'den, Leipzig'e gitmişti.
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