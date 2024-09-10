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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Nijeryalısı! Sözleşme imzalandı iddiası

Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde taraftarlarına arka arkaya yeni yıldızlarını müjdeliyor. Son olarak Victor Osimhen'i renklerine bağlayarak ses getiren Süper Lig devi, Nicola Zalewski'de de mutlu sona yaklaşmıştı. Sarı kırmızılılarda sıcak bir gelişme daha yaşandı. İşte dış basında sunulan habere göre anlaşmaya varılan yeni oyuncu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 22:39 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 22:42
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Nijeryalısı! Sözleşme imzalandı iddiası

Victor Osimhen transferi ile sadece Türkiye'de değil, tüm dünya basınında ses getiren Galatasaray'da rota kadrodaki eksik mevkilere takviye yapmak üzere Avrupa'ya dönmüştü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Nijeryalısı! Sözleşme imzalandı iddiası

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gidişinin ardından sol kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Roma'da forma giyen Polonyalı genç oyuncu Nicola Pawelski ile de anlaşmak üzereydi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Nijeryalısı! Sözleşme imzalandı iddiası

Gelen son dakika haberine göre ise Cimbom, Nijeryalı bir oyuncu ile anlaşmak üzere. İşte o oyuncu ve transferindeki sıcak gelişmeler...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Nijeryalısı! Sözleşme imzalandı iddiası

Raphael Onyedika

Belçika Jupiler Pro Ligi'nde mücadele eden Club Brugge'da forma giyen Nijeryalı oyuncu, ön libero ağırlıklı olmak üzere stoper ve merkez orta saha mevkilerinde oynamakta.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Nijeryalısı! Sözleşme imzalandı iddiası

Sacha Tavolieri'nin haberine göre 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a transfer olmak için Belçika ekibinin teklifi kabul etmesini bekliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Nijeryalısı! Sözleşme imzalandı iddiası

Teklif kabul edildiği takdirde oyuncunun 5 senelik bir sözleşme imzalayacağı ise haberde belirtilen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Nijeryalısı! Sözleşme imzalandı iddiası

1.84 boyundaki Onyedika, Belçika ekibinde 95 maçta toplamda 7 bin 279 dakika süre alırken 4 gol ve 2 asistlik bir istatistik yakalamıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Nijeryalısı! Sözleşme imzalandı iddiası

Tavolieri'nin haberinde oyuncu için yapılan teklifi Brugge'nin önce reddettiği fakat Nijeryalı yıldızın bunun üzerine kulübe yaptığı baskılar sonucunda sarı kırmızılılara imza atacağı belirtiliyor.

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