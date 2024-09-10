TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın yeni Nijeryalısı! Sözleşme imzalandı iddiası

Victor Osimhen transferi ile sadece Türkiye'de değil, tüm dünya basınında ses getiren Galatasaray'da rota kadrodaki eksik mevkilere takviye yapmak üzere Avrupa'ya dönmüştü.

Gelen son dakika haberine göre ise Cimbom, Nijeryalı bir oyuncu ile anlaşmak üzere. İşte o oyuncu ve transferindeki sıcak gelişmeler...