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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

Galatasaray transfer döneminin en flaş hamlesine imza atarak Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Sarı kırmızılıların bu transferi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan 25 yaşındaki golcü oyuncunun yakın arkadaşı Buchi Laba'dan flaş bir açıklama geldi. Osimhen'in arkadaşı Laba, Fenerbahçe hakkında önemli bir itirafta bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 09:03 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 09:05
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Napoli'de forma giyen dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katarak büyük ses getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

Sarı kırmızılıların, 25 yaşındaki futbolcuya 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeyeceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

"Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

Osimhen ise transferle ilgili olarak, "Galatasaray'ın ilgisini duyduğum zaman benim için kolay bir karar oldu. Galatasaray'ın ne kadar büyük, ne kadar aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz bir taraftarı var"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

"Henry Onyekuru benim arkadaşım. Galatasaray'da oynadı. Kulübün, taraftarın ve buradaki insanların ne kadar harika olduğunu söyledi. Dolayısıyla benim için kolay bir karar oldu"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

"Havalimanında indiğimde taraftarlar beni o kadar heyecanlı bir şekilde karşıladılar ki, bundan dolayı da çok mutluluk yaşadım. Bir oyuncu için böyle şeyler önemlidir. Onlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Bu projeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

Dries Mertens'in çok saygı duyduğu bir isim olduğunu söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Dries Mertens İtalya'ya gittiğimde hep yanımdaydı. Benim için bir abi olmuştu. Çok saygı duyduğum bir isim, onunla tekrar takım arkadaşı olacağım için çok heyecanlıyım. Takım arkadaşlarımla bir an önce tanışmayı dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

Galatasaray'ın maçlarını da izlediğini söyleyen Osimhen, "Galatasaray maçlarını zaten izliyordum. Mertens buraya geldiğinden beri nasıl oynuyor diye takip ediyordum. İnsan olarak, oyuncu olarak nasıl geliştiğini takip ediyordum"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

"Gol attıkları, maçları kazandıkları zaman taraftarla olan etkileşimleri de heyecan verici. Şimdi de taraftarımızın her golden sonra beni de destekleyeceğini ümit ediyorum. Heyecanla bekliyorum" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

Osimhen ayrıca "Selamlar Galatasaray taraftarı. Osimhen burada. Havalimanında beni karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Harika bir karşılamaydı. Elimden gelen her şeyi yapıp kendimi size adayacağım." dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

ARKADAŞINDAN FLAŞ İTİRAF!

Öte yandan Galatasaray'ın, Osimhen transferi sonrası flaş bir açıklama geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba, Osimhen transferinden Fenerbahçe'nin son anda devreye girdiğini iddia etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Laba, "Fenerbahçe, Osimhen'in Galatasaray'a gitmesinden memnun değil"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Çarpıcı Osimhen itirafı! "Fenerbahçe istedi ama..."

"Bunun için son bir hamle yaptılar ama Galatasaray'a söz vermişti ve sözünün eri bir adam" ifadelerini kullandı.

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