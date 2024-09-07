Haberler Galatasaray

Mauro Icardi'den Galatasaray'daki ikinci yıl paylaşımı!

Galatasaray'ın sevilen Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından sarı kırmızılı kulüpteki ikinci yılı için paylaşım yaptı. İşte o paylaşım ve ifadeleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 19:09
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mauro Icardi'den Galatasaray'daki ikinci yıl paylaşımı!

Galatasaray'ın sevilen Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından sarı kırmızılı kulüpteki ikinci yılı için paylaşım yaptı. Yıldız oyuncu paylaşımında;

"İki yıl önce, zorluklar ve belirsizliklerle ama aynı zamanda umut ve hayallerle dolu yeni bir maceraya başladık. Bugün geriye dönüp başardıklarımıza baktığımda, büyük bir minnettarlık duymaktan kendimi alamıyorum. Hepinizin desteği olmasaydı bu yolculuk aynı olmazdı.

Her çaba, her teşvik sözcüğü ve her küçük jest bu noktaya kadar gelmemizi mümkün kıldı. Sadece hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, aynı zamanda bir ekip ve birey olarak da büyüdük. Bu nedenle, bu yolculuğun bir parçası olan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu başarıda temel bir dayanak oldunuz.

Gelecek belirsizliğini koruyor, ancak sizin gibi insanlar yanımdayken önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorum. Bağlılığınız ve tüm çabalarınız için tüm kalbimle teşekkür ederim.

2 yıldan beri Galatasaray denen bu büyük Ailenin bir parçasıyım ve bu duyguyu sonsuza kadar dünyanın her köşesine taşıyacağım ve temsil edeceğim, böylece küçük ve büyük aslanlar Türkiye'nin en iyi takımıyla gurur duyacaklar.

Gerisi tarih...

Çok teşekkürler Galatasaray" ifadelerine yer verdi.

G.Saray'dan sol kanat operasyonu! 100 milyon Euro...
G.Saray ayrılığı resmen duyurdu!
DİĞER
Tahliye olan Engin Polat eşi Dilan Polat'a tepkili mi? Karşılamaya gelen Dilan Polat'ın yüzüne bakmadı... "Bunlar boşanır" yorumları yağdıı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş Engin Polat açıklaması: Suçsuz olduğu anlamına gelmez
Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir
Rabiot'dan flaş transfer kararı! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! 19:14
Icardi'den ikinci yıl paylaşımı! Icardi'den ikinci yıl paylaşımı! 19:08
Depremden sonra ilk resmi maç Depremden sonra ilk resmi maç 19:01
Bursaspor - Düzcespor maçında karışıklık! Bursaspor - Düzcespor maçında karışıklık! 18:51
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! Galatasaray'a Icardi'den kötü haber! 18:47
Judoda bronz madalya kazandık! Judoda bronz madalya kazandık! 18:38
Daha Eski
Millilerin İzlanda hazırlığı Millilerin İzlanda hazırlığı 17:37
Kasımpaşa Antonin Barak'ı duyurdu Kasımpaşa Antonin Barak'ı duyurdu 17:24
Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir Osimhen ile ilgili şok iddia! Dünya devine gidebilir 16:45
Flaş gelişme! Erling Haaland... Flaş gelişme! Erling Haaland... 16:44
Antonin Barak Kasımpaşa'da! Antonin Barak Kasımpaşa'da! 16:15
F.Bahçe'de Osayi-Samuel şoku! F.Bahçe'de Osayi-Samuel şoku! 16:04