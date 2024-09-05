GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'a dev orta saha! Osimhen'in arkadaşı geliyor

Football Insider'ın haberine göre Galatasaray, Leicester City'den Boubakary Soumare ile ilgileniyor.

Avrupa'da transfer dönemi bitse de Türkiye'de transfer dönemi 13 Eylül'e kadar devam edeceği için, bu durum Galatasaray'a olası bir anlaşma için pazarlık yapma fırsatı verebilir.