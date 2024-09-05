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GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'a dev orta saha! Osimhen'in arkadaşı geliyor

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak dünya yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katan Sarı-kırmızılılar, şimdi de orta saha takviyesi için bir dönem Osimhen'le takım arkadaşı olmuş o isim için devrede. İşte o oyuncu ve detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 12:34
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MEHMET MERT ERENLER
GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'a dev orta saha! Osimhen'in arkadaşı geliyor

Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'a dev orta saha! Osimhen'in arkadaşı geliyor

Son olarak dünya yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda gözler şimdi orta saha transferine çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'a dev orta saha! Osimhen'in arkadaşı geliyor

Ön-libero mevkisine takviye yapmak isteyen Galatasaray için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'a dev orta saha! Osimhen'in arkadaşı geliyor

Football Insider'ın haberine göre Galatasaray, Leicester City'den Boubakary Soumare ile ilgileniyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'a dev orta saha! Osimhen'in arkadaşı geliyor

Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcuyu kiralama yoluyla kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'a dev orta saha! Osimhen'in arkadaşı geliyor

Avrupa'da transfer dönemi bitse de Türkiye'de transfer dönemi 13 Eylül'e kadar devam edeceği için, bu durum Galatasaray'a olası bir anlaşma için pazarlık yapma fırsatı verebilir.

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