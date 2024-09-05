GALATASARAY HABERLERİ | Aslan'a dev orta saha! Osimhen'in arkadaşı geliyor
Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak dünya yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katan Sarı-kırmızılılar, şimdi de orta saha takviyesi için bir dönem Osimhen'le takım arkadaşı olmuş o isim için devrede. İşte o oyuncu ve detaylar... (GS SPOR HABERLERİ)
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Football Insider'ın haberine göre Galatasaray, Leicester City'den Boubakary Soumare ile ilgileniyor.
Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcuyu kiralama yoluyla kadrosuna katmak istiyor.
Avrupa'da transfer dönemi bitse de Türkiye'de transfer dönemi 13 Eylül'e kadar devam edeceği için, bu durum Galatasaray'a olası bir anlaşma için pazarlık yapma fırsatı verebilir.
Soumare, geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçirmişti.
İspanyol ekibiyle 34 maça çıkan futbolcu, 1 asistlik performans gösterdi.
Ayrıca Soumare, 19/20 sezonunda Lille forması giyerken Osimhen'le takım arkadaşı olmuştu.
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