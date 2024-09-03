TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı.

Bunun yanı sıra Cimbom, milli oyuncunun kontrat detaylarını da duyurdu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, Şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin karının %10'nunu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.