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Osimhen Galatasaray'da

Napoli’nin 25 yaşındaki yıldızını kiralayan Aslan, transferin en büyük bombasını patlattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 06:50
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Osimhen Galatasaray'da

Galatasaray transferde inanılmaz bir hamleye imza attı... Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'i kiralayarak Avrupa transfer piyasasını salladı. Aslan, 2 gün önce 80 milyon euro'ya Al- Ahli'ye transferi son anda yatan 25 yaşındaki Nijeryalı forvetin kulübü Napoli'yi kısa sürede ikna etti. Oyuncuyla yaşadığı tartışmanın ardından Osimhen'i kadro dışı bırakan Napoli, yıllık ücretinin karşılanması sonucunda transfere onay verdi. Osimhen'i de ikna eden Galatasaray, oyuncuyu almak İtalya'ya uçtu. 11 milyon euro yıllık ücreti olan yıldız, artık gollerini Galatasaray için atacak.

HARRY KANE İLE EŞDEĞER

Sarı-kırmızılılar, böylece dünyanın en pahalı 5 forvetinden birine sahip olacak. 100 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan yıldız oyuncu, Harry Kane ile aynı değere sahip. Osimhen'in önünde ise sadece 110 milyon euro'luk Lautaro Martinez ve 180 milyon euro değere sahip olan Kylian Mbappe ve Erling Haaland bulunuyor. Nijeryalı golcünün kariyerine göz attığımızda ise Napoli günleri dikkat çekiyor. İtalyan ekibinde 133 maçta 76 kez ağları sarsan yıldız oyuncu, yıllar sonra gelen şampiyonluğun baş mimarı olmuştu. Seria A'da 26 golle kral olan başarılı oyuncu, 2023'te Afrika'da yılın futbolcusu ödülünün sahibi olmuştu.

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