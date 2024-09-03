Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i
Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde gündem yaratacak bir hamlede bulundu. Sarı kırmızılılar, Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Osimhen transferiyle birlikte Cimbom'un nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. İşte Aslan'ın yeni 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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TAKTİK DEĞİŞİYOR
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen transferi sonrası 3-5-2 sistemine geçeceği öğrenildi.
Buruk'u bu değişikliğe iten noktalardan birisi de Tete, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi kanat oyuncularının ayrılıkları sonrası yerlerinin dolmaması oldu.
ICARDI - OSIMHEN ÇİFT FORVET
Yeni sistemde çift forvetle oynayacak olan Galatasaray'da Icardi ve Osimhen birlikte forma giyecek.
Sarı kırmızılılarda Batshuayi ise sonradan oyuna girerek enerji katacak.
3 STOPER KARARI
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un savunmada nasıl bir 3'lü oynatacağı ise merak konusu.
Aslan'da Davinson Sanchez'in forması garanti.
Sanchez'in yanında Abdülkerim ve Nelsson ilk adaylar olarak görünse de Metehan Baltacı, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs da bu bölgede forma giyebilecek isimler.
KANAT BEKLER BELLİ
Galatasaray'da 5'linin kanatlarında Barış Alper Yılmaz el rahatlatacak.
İki bölgede de oynayabilen milli futbolcuyu solda Jakobs, sağda ise Jelert yedekleyecek.
Galatasaray'ın orta saha üçlüsünün ise Lucas Torreira, Kemer Demirbay ve Gabriel Sara olması planlanıyor.
Yeni transfer gelmesi durumunda ise Kerem Demirbay yedeğe çekilecek.
Eski temposunda olmayan Mertens ise Galatasaray'ın kulübe gücü olacak.
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