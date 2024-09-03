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Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde gündem yaratacak bir hamlede bulundu. Sarı kırmızılılar, Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Osimhen transferiyle birlikte Cimbom'un nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. İşte Aslan'ın yeni 11'i... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 14:38
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Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hiç kimsenin beklemediği bir bomba patlattı.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

Sarı kırmızılılar, transfer döneminde Chelsea, Arsenal ve PSG'nin ilgilendiği ancak imza attıramadığı Victor Osimhen'i bir yıllığına renklerine bağladı.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldıza imza attırması tüm dünyada gündeme otururken, hücum hattında Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi yıldızların bulunduğu sarı kırmızılıların nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak konusu oldu.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

TAKTİK DEĞİŞİYOR

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un Osimhen transferi sonrası 3-5-2 sistemine geçeceği öğrenildi.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

Buruk'u bu değişikliğe iten noktalardan birisi de Tete, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu gibi kanat oyuncularının ayrılıkları sonrası yerlerinin dolmaması oldu.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

ICARDI - OSIMHEN ÇİFT FORVET

Yeni sistemde çift forvetle oynayacak olan Galatasaray'da Icardi ve Osimhen birlikte forma giyecek.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

Sarı kırmızılılarda Batshuayi ise sonradan oyuna girerek enerji katacak.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

3 STOPER KARARI

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un savunmada nasıl bir 3'lü oynatacağı ise merak konusu.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

Aslan'da Davinson Sanchez'in forması garanti.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

Sanchez'in yanında Abdülkerim ve Nelsson ilk adaylar olarak görünse de Metehan Baltacı, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs da bu bölgede forma giyebilecek isimler.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

KANAT BEKLER BELLİ

Galatasaray'da 5'linin kanatlarında Barış Alper Yılmaz el rahatlatacak.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

İki bölgede de oynayabilen milli futbolcuyu solda Jakobs, sağda ise Jelert yedekleyecek.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

Galatasaray'ın orta saha üçlüsünün ise Lucas Torreira, Kemer Demirbay ve Gabriel Sara olması planlanıyor.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

Yeni transfer gelmesi durumunda ise Kerem Demirbay yedeğe çekilecek.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın yeni 11'i

Eski temposunda olmayan Mertens ise Galatasaray'ın kulübe gücü olacak.

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