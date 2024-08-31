Buruk’un 7’nci sol beki Jakobs

Galatasaray'ın yeni sol beki İsmail Jakobs oldu... Köhn ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Monaco'da forma giyen Senegalli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna kattı. 25 yaşındaki sol bek için 1 milyon euro kiralama bedeli ödenecek, sözleşmede 8 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonu olacak. Opsiyon şartlar yerine getirilirse devreye girecek.

EMRE VE AANHOLT

Jakobs, Okan Buruk'un G.Saray'daki 7'nci sol beki olacak... Buruk takıma geldiğinde Aanholt ve Emre Taşdemir bulunuyor. 2022-2023 sezonunun başında Kazımcan ve Adekugbe takıma kazandırıldı. 2023-24 sezonunun başında ise Angelino kiralandı, devre arasında gönderildi ve Derrick Köhn alındı. Ancak Köhn de tutmadı yolları ayrıldı ve Jakobs transfer edildi.