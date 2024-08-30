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TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

Süper Lig'in İstanbul devlerinin, Hermoso ve Reguilón için mücadele halinde olduğu yabancı basınca duyuruldu. İşte transfer operasyonları tam gaz devam ederken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın İspanyol topçu mücadelesinin detayları... | Son dakika Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer haberi (GS FB BJK spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 10:30
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devleri, transfer sezonu kapanmadan önce son operasyonlarını gerçekleştirmek üzere yoğun çalışmalar sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

Özellikle üç temsilcimizin de Avrupa Ligi'nde ilk defa aynı anda yer alması da bu rekabeti kızıştıran bir diğer faktör olmuş durumda.

TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

Beşiktaş'ın Lugano'yu kendi evinde oynadığı maçta 5 - 1'lik skorla elemesi ise üzerindeki tozlardan silkelenmiş Kartal'ın, İstanbul devleri arasındaki mücadeleyi daha da kızıştıracağının sinyallerini veriyor.

TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

Fenerbahçe'nin Fred'e kavuşmasının ardından aldığı 5 - 0'lık Rizespor galibiyeti de yalnızca yetenekli orta saha oyuncusunun kadroda nasıl kilit bir rol oynadığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda sarı lacivertli ekibin başındaki Mourinho'nun tabiriyle "Fred'i özlememesi" için yedek planlarını ve transferlerini devreye sokmasının önemini de gözler önüne seriyor.

TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

Galatasaray'da da üzücü sonuçlanan Young Boys eşleşmesinin ardından rota Avrupa Ligi'ne dönmüş durumda. Son sezonun şampiyonu sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de taraftarlarına bir şampiyonluk daha hediye ederse 5. yıldızı armalarına ekleyecekler.

TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

Beşiktaş'ın da ses getiren transferlerinin ve henüz siyah beyazlılarla mağlubiyet almamış olan yeni teknik direktörleri van Bronckhorst'un hedefi, hem Avrupa Ligi'nde hem Trendyol Süper Lig'de taraftarlara mutlu sonu yaşatmak. İşte üç büyük devin de hedefleri uğruna gözünü diktiği iki İspanyol oyuncu ve transfer süreçlerindeki son durum...

TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

Mario Hermoso

Bu transfer döneminde Atletico Madrid'den serbest kalan tecrübeli İspanyol stoper, aynı zamanda sol bek pozisyonunda da oynayabiliyor. LaLiga ekibi ile 174 maça çıkmış ve 10 gol / 6 asist katkısı sunmuştu.

TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

İddiaya göre Hermoso, önce Beşiktaş'ın yıllık 4 milyon euroluk teklifini kabul etmedi. Ardından devreye Kanarya girdi ve oyuncuya senelik 5 milyon euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme teklif etti. Sarı lacivertli yönetimin, Hermoso'nun 10 milyon euro imza parasını çok bulduğu ve fiyatı aşağıya çekmeye çalıştığı biliniyordu.

TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

Diario AS'a göre Galatasaray da bu mücadeleye dahil olmuş ve oyuncunun menajeri Dario Ristori ile görüşmeye geçmişti. Transfer sezonu Türkiye'de Avrupa ülkelerine nazaran daha geç bir tarih olan 15 Eylül'de son bulacakken, Avrupa Ligi kadrosunu bildirmeleri için üç büyüklerin yalnızca 3 Eylül'e kadar vakitleri var.

TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

Oyuncunun ise vereceği karar henüz net olmasa da İspanyol haber kaynadığında oyuncuya karşı İstanbul devlerinin ilgisinin "baştan çıkarıcı" olduğu yazıyor.

TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

Sergio Reguilón

27 yaşındaki İspanyol sol bek oyuncusu, 2025 yılında Tottenham ile arasındaki sözleşmenin sonuna geliyor.

TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

2020'den bu yana İngiltere Premier Lig ekibinde yer alan Sergio Reguilon'un Kartal'ın transfer listesinde olduğu iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

Regulion için Siyah beyazlıların ilk etapta kiralama seçeneğini değerlendirmek istediği ancak Tottenham'ın sözleşmesinin son yılında olduğu için oyuncudan gelir elde ederek göndermeyi planladığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak dikkat çeken oyuncu sol bekin yanı sıra orta sahanın sol tarafında da forma giyebiliyor. Reguilon, kariyeri boyunca forma giydiği 262 maçta 14 gol ve 25 asist kaydetti.

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