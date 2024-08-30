TRANSFER HABERİ | Üç büyükler iki isim için savaşta! Hermoso ve Reguilón...

Mario Hermoso Bu transfer döneminde Atletico Madrid'den serbest kalan tecrübeli İspanyol stoper, aynı zamanda sol bek pozisyonunda da oynayabiliyor. LaLiga ekibi ile 174 maça çıkmış ve 10 gol / 6 asist katkısı sunmuştu.

Diario AS'a göre Galatasaray da bu mücadeleye dahil olmuş ve oyuncunun menajeri Dario Ristori ile görüşmeye geçmişti. Transfer sezonu Türkiye'de Avrupa ülkelerine nazaran daha geç bir tarih olan 15 Eylül'de son bulacakken, Avrupa Ligi kadrosunu bildirmeleri için üç büyüklerin yalnızca 3 Eylül'e kadar vakitleri var.