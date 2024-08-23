Kieran Trippier Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocasından olay açıklama!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın gündeminde yer alan İngiliz yıldız Kieran Trippier ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun transfer durumu hakkında Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe flaş açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...
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Galatasaray, Avrupa'da bu sezon iz bırakmayı planlarken son 2 senedir şampiyon olduğu Trendyol Süper Lig'de de asla hata yapmak istemiyor.
Buruk'un öğrencileri 3 sezon üst üste şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Bu doğrultuda Cimbom transferde vites yükseltti. Galatasaray'da gündemde yer alan oyunculardan birisi de Kieran Trippier.
Son olarak yıldız oyuncunun durumu hakkında formasını terlettiği kulübün teknik direktörü Eddie Howe açıklamalarda bulundu.
The Telegraph'ın derlediği haberde tecrübeli teknik adam şu ifadelere yer verdi; Trippier bu hafta gerçekten iyi bir antrenman yaptı. Takımdan ayrılmak istediğine dair haberlere şaşırdım.
Takımın çok değerli bir üyesi. Ayrılık iddialarının nereden çıktığını anlamadım. Önümüzdeki maç için gayet hazır görünüyor.
Umarım takımda kalır. Hakkında keskin konuşmak istemiyorum. Futbol ve transfer dönemi her zaman tahmin edilemez. Ancak dileğim onun bizim için oynamaya devam etmesi.
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