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Kieran Trippier Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocasından olay açıklama!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın gündeminde yer alan İngiliz yıldız Kieran Trippier ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun transfer durumu hakkında Newcastle United teknik direktörü Eddie Howe flaş açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 16:08
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Kieren Trippier Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocasından olay açıklama!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Kieren Trippier Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocasından olay açıklama!

Aslan, rövanşta 27 Ağustos'ta sahasında İsviçre ekibini konuk edecek.

Kieren Trippier Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocasından olay açıklama!

Sarı-kırmızılılar avantajlı bir skor alarak dev turnuvada gruplara kalabilmeyi hedefliyor.

Kieren Trippier Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocasından olay açıklama!

Galatasaray, Avrupa'da bu sezon iz bırakmayı planlarken son 2 senedir şampiyon olduğu Trendyol Süper Lig'de de asla hata yapmak istemiyor.

Kieren Trippier Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocasından olay açıklama!

Buruk'un öğrencileri 3 sezon üst üste şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Kieren Trippier Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocasından olay açıklama!

Bu doğrultuda Cimbom transferde vites yükseltti. Galatasaray'da gündemde yer alan oyunculardan birisi de Kieran Trippier.

Kieren Trippier Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocasından olay açıklama!

Son olarak yıldız oyuncunun durumu hakkında formasını terlettiği kulübün teknik direktörü Eddie Howe açıklamalarda bulundu.

Kieren Trippier Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocasından olay açıklama!

The Telegraph'ın derlediği haberde tecrübeli teknik adam şu ifadelere yer verdi; Trippier bu hafta gerçekten iyi bir antrenman yaptı. Takımdan ayrılmak istediğine dair haberlere şaşırdım.

Kieren Trippier Galatasaray'a transfer olacak mı? Hocasından olay açıklama!

Takımın çok değerli bir üyesi. Ayrılık iddialarının nereden çıktığını anlamadım. Önümüzdeki maç için gayet hazır görünüyor.

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