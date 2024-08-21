Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Oyuncularıma güveniyorum!

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesi takıma ve oyuncularına güvendiğini söyledi.

BURUK'UN SÖZLERİ;

Okan Buruk: "Mücadele etmemiz gerekiyor, genç bir kadroya karşı oynayacağız. Direkt olarak tribünden sahaya bağırmadığınız sürece iletişime geçmenize izin veriyorlar. Analiz ekibimiz yanımızda olacak zaten. İki ayaklı maçlarda dikkatli olmak gerekiyor ama ben takımıma, oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.