TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası
Barcelona'dan ayrılma kararı alan İlkay Gündoğan için flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu yıldız orta saha için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını sarı kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Takvim'de yer alan herde, Sport gazetesine göre gelişmeleri çok yakından takip eden Galatasaray, tecrübeli yıldızın transferi için harekete geçtiği belirtildi.
Gelen bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, İlkay'ın Barcelona'dan bedelsiz olarak çıkıp bonservisini almasını bekliyor.
1 HAFTA İÇİNDE AYRILACAK
Cadena Ser radyosu da taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü ve 33 yaşındaki futbolcunun bedelsiz ayrılık için bastırdığını belirtti.
Son oynanan Valencia maçının kadrosuna alınmayan İlkay'ın en geç 1 hafta içinde resmi olarak Barcelona ile yollarını ayıracağı ifade ediliyor.
ÇOK BÜYÜK SAVAŞ ÇIKABİLİR
Bir başka iddiaya göre ise Fenerbahçe de İlkay Gündoğan'a ilgi duyuyor.
Orta alana takviye yapmayı düşünen Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki günlerde Türk yıldız için herakete geçebileceği öne sürülüyor.
Bu durumda son yılların en büyük transfer savaşlarından birisi yaşanacak.
FANATİK GALATASARAYLI
Galatasaray'a gönülden bağlı olduğunu her fırsatta dile getiren İlkay Gündoğan, düğününü 17 Mayıs'ta Kopenhag'da yaparak sarı-kırmızılı takıma olan aşkını birkez daha göstermişti.
CITY DÜŞÜNMÜYOR AL NASSR PUSUDA!
İlkay Gündoğan için dış basında farklı transfer iddiaları da yer aldı.
İngiliz basınına göre 33 yaşındaki futbolcu Manchester City'ye geri dönmek istiyor.
Ancak Pep Guardiola, İlkay'ı şu anda takımında düşünmüyor.
İspanyollar'a göre ise Suudi kulübü Al Nassr kısa süre içinde İlkay Gündoğan'ın menajeriyle temas kuracak.
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