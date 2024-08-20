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TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

Barcelona'dan ayrılma kararı alan İlkay Gündoğan için flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu yıldız orta saha için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını sarı kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

Limit problemi nedeniyle transferde frene basan Galatasaray'ın gündemini İlkay Gündoğan hareketlendirdi.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

Sarı-kırmızılılar'ın çok uzun süredir hayalini kurduğu yıldız futbolcunun Barcelona ile yol ayrımına gelmesi camiaya büyük bir heyecan getirdi.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

CİMBOM PUSUYA YATTI!

Katalan kulübünün yeni transferi Dani Olmo'ya lisans çıkarabilmek için İlkay Gündoğan ile yollarını ayırma kararı alması İspanya'da da manşetleri süsledi.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

Takvim'de yer alan herde, Sport gazetesine göre gelişmeleri çok yakından takip eden Galatasaray, tecrübeli yıldızın transferi için harekete geçtiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

Gelen bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, İlkay'ın Barcelona'dan bedelsiz olarak çıkıp bonservisini almasını bekliyor.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

1 HAFTA İÇİNDE AYRILACAK

Cadena Ser radyosu da taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü ve 33 yaşındaki futbolcunun bedelsiz ayrılık için bastırdığını belirtti.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

Son oynanan Valencia maçının kadrosuna alınmayan İlkay'ın en geç 1 hafta içinde resmi olarak Barcelona ile yollarını ayıracağı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

ÇOK BÜYÜK SAVAŞ ÇIKABİLİR

Bir başka iddiaya göre ise Fenerbahçe de İlkay Gündoğan'a ilgi duyuyor.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

Orta alana takviye yapmayı düşünen Sarı-Lacivertliler'in önümüzdeki günlerde Türk yıldız için herakete geçebileceği öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

Bu durumda son yılların en büyük transfer savaşlarından birisi yaşanacak.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

FANATİK GALATASARAYLI

Galatasaray'a gönülden bağlı olduğunu her fırsatta dile getiren İlkay Gündoğan, düğününü 17 Mayıs'ta Kopenhag'da yaparak sarı-kırmızılı takıma olan aşkını birkez daha göstermişti.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

CITY DÜŞÜNMÜYOR AL NASSR PUSUDA!

İlkay Gündoğan için dış basında farklı transfer iddiaları da yer aldı.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

İngiliz basınına göre 33 yaşındaki futbolcu Manchester City'ye geri dönmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

Ancak Pep Guardiola, İlkay'ı şu anda takımında düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

İspanyollar'a göre ise Suudi kulübü Al Nassr kısa süre içinde İlkay Gündoğan'ın menajeriyle temas kuracak.

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