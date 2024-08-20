TRANSFER HABERİ - İspanyollar duyurdu! Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası

Son oynanan Valencia maçının kadrosuna alınmayan İlkay'ın en geç 1 hafta içinde resmi olarak Barcelona ile yollarını ayıracağı ifade ediliyor.

ÇOK BÜYÜK SAVAŞ ÇIKABİLİR Bir başka iddiaya göre ise Fenerbahçe de İlkay Gündoğan'a ilgi duyuyor.