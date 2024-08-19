TRANSFER HABERİ | İlkay Barcelona'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı başladı!
İlkay Gündoğan, Barcelona'nın takımdan ayrılması için yaptığı baskıya yenik düştü ve takımdan gideceğini açıkladı. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, İlkay Gündoğan transferi için kolları sıvadı. Taraftarlar, ezeli rakipler "İlkay" düellosunun nasıl biteceğini heyecanla bekliyor. İşte ayrıntılar...
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Geçtiğimiz haftalarda tatilde Türkiye'yi ziyaret eden Gündoğan'ın burada transfer görüşmeleri yapacağı iddia edilmiş fakat hemen ardından bu iddialar yalanlanmıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer düellosunu kızıştıracak sıcak gelişme ise bugün yaşandı. İşte o gelişme:
İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılacağı resmen açıklandı. Peki Barcelona'nın kadrosuna dahil edilmeyen İlkay'ın ayrılık süreci nasıl oldu ve ezeli rakipleri neler bekliyor?
33 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, Katalan takımı tarafından bütçe planlamaları yapılması sonucunda gitmesi konusunda baskı görüyordu.
Cadena SER'in haberine göre Gündoğan bu baskıya dayanamayarak takımdan ayrılacağını açıkladı. Haberin devamında bu ayın sonuna kadar Gündoğan'ın vedasının planlandığı söylendi.
Ezeli rakiplerin radarında olduğu bilinen futbolcu, sonraki süreçte iki takımın da yakın markajında olacak. Taraftarlar ise bu heyecanlı transfer düellosunun nasıl sonlanacağını bekliyor.
Temmuz 2023'te Manchester City'den bedelsiz olarak Barcelona kadrosuna katılan Gündoğan, LaLiga'da çıktığı 51 maçta 5 gol ve 14 asist katkısı sunmuştu.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi normal şartlarda Haziran 2025'e kadar sürecekti fakat aldığı maaş sebebiyle takımda daha fazla kalmaması istendi.
İlerleyen günlerde kararını vermesi beklenen oyuncu ile aynı zamanda Suudi ekiplerinden Al Nasr'ın da ilgilendiği biliniyor.
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