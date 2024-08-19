TRANSFER HABERİ | İlkay Barcelona'dan ayrıldı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşı başladı!

Tecrübeli teknik adamın, transfer istekleri yönetime bildirilmiş ve ihtiyaç olan mevkilere oyuncu almak için görüşmeler yapılıyordu. Bunlardan biri Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'dı. Mourinho'nun oyuncuyu kadrosuna katmak için elinden gelen her şeyi yapacağı belirtiliyordu.