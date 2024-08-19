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GALATASARAY HABERİ - Sergio Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Sergio Oliveira'nın durumu yılan hikayesine döndü. Sarı-kırmızılıların yollarını ayırmak istediği Portekizli futbolcudan yönetimi kızdıran bir hareket geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 12:18
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GALATASARAY HABERİ - Sergio Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'le geçerek 2'de 2 yapan Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi.

GALATASARAY HABERİ - Sergio Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşacak.

GALATASARAY HABERİ - Sergio Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...

Cimbom, İsviçre'de oynayacağı ilk maçı kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Sergio Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...

Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da bir yandan kadro planlaması için çalışmalar sürüyor.

GALATASARAY HABERİ - Sergio Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...

Transfer için limit açmak isteyen ve bunun için kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilmek istenen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor.

GALATASARAY HABERİ - Sergio Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...

Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlarla gündem olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Sergio Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...

Hocası ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kadro dışı kalan Oliveira, daha sonra affedilerek yeniden takıma dönmüştü.

GALATASARAY HABERİ - Sergio Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...

Galatasaray'da forma şansı bulması beklenmeyen Sergio Oliveira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERİ - Sergio Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...

Sarı-kırmızılı kurmayların oyuncuyla yaptığı fesih görüşmesinde 1 milyon Euro önerdiği ancak 32 yaşındaki futbolcunun bu ücreti kabul etmediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Sergio Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...

2,5 MİLYON EURO İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre Oliveira'nın Galatasaray'dan ayrılmak için yönetimden 2,5 milyon Euro istediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ - Sergio Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...

Yıldız futbolcunun bu isteğinin yönetimde krize neden olduğu da gelen haberler arasında.

GALATASARAY HABERİ - Sergio Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 24 maça çıkıp 2 gol, 2 asiste imza atan deneyimli orta sahanın sarı-kırmızılı takımla olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

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