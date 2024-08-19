GALATASARAY HABERİ - Sergio Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...

Karşılaşmanın hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da bir yandan kadro planlaması için çalışmalar sürüyor.

Transfer için limit açmak isteyen ve bunun için kadroda düşünülmeyen isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda takımdan gönderilmek istenen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor.