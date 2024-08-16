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GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz Zaha kararı! 17 milyon Euro...

Adı İngiliz kulüpleriyle anılan Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrılmak için gün sayıyor. Crystal Palace ve Leicester City ile transfer görüşmelerini sürdüren Fildişi Sahilli yıldız için beklenmedik gelişme yaşandı. Oyuncunun İngiltere'ye dönmesinde 17 milyon Euro'luk bir engel bulunuyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz Zaha kararı! 17 milyon Euro...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, kulüpten ayrılmaya karar verdi ancak görüştüğü Premier Lig ekipleriyle henüz anlaşma zemini sağlanamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz Zaha kararı! 17 milyon Euro...

Sabah'ın haberine göre; İngiltere'de kariyerine devam etme kararı alan Fildişi Sahilli oyuncunun, Galatasaray'daki net kazancı, ayrılığına problem yaratıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz Zaha kararı! 17 milyon Euro...

KONYA KAFİLESİNDE YER ALMADI

Zaha; maaş, bonus ve imaj haklarıyla birlikte yıllık 8.8 milyon Euro alıyor. 31 yaşındaki yıldızın aynı net kazancı İngiltere'de elde edebilmesi için kulüplerin oyuncuya vergi dahil yaklaşık 17 milyon Euro (631 milyon TL) ödeme yapması gerekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz Zaha kararı! 17 milyon Euro...

Eski kulübü Crystal Palece, oyuncu ile görüşse de bu ücreti vermelerinin mümkün olmadığını iletti. Zaha'nın menajerinin temas kurduğu bir diğer ekip ise Leicester City…

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz Zaha kararı! 17 milyon Euro...

Premier Lig'e yükselen Ada takımı, Fildişi Sahilli isme bu parayı ancak Galatasaray'ın da devreye girerek ücreti tamamlaması halinde transferin olabileceğini söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz Zaha kararı! 17 milyon Euro...

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Zaha, Oliveira ve Davinson, Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz Zaha kararı! 17 milyon Euro...

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya geldi. Futbola Crystal Palace altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz Zaha kararı! 17 milyon Euro...

Ocak 2013'te 11.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz Zaha kararı! 17 milyon Euro...

Sırasıyla Cardiff ve Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Şubat 2015'te C. Palace'a 3.8 milyon Euro'ya imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz Zaha kararı! 17 milyon Euro...

2023 yazında sözleşmesini uzatmadı ve bonservis bedeli ödenmeden G.Saray'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz Zaha kararı! 17 milyon Euro...

2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro...

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