GALATASARAY HABERLERİ - İngilizlerden sürpriz Zaha kararı! 17 milyon Euro...
Adı İngiliz kulüpleriyle anılan Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrılmak için gün sayıyor. Crystal Palace ve Leicester City ile transfer görüşmelerini sürdüren Fildişi Sahilli yıldız için beklenmedik gelişme yaşandı. Oyuncunun İngiltere'ye dönmesinde 17 milyon Euro'luk bir engel bulunuyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Eski kulübü Crystal Palece, oyuncu ile görüşse de bu ücreti vermelerinin mümkün olmadığını iletti. Zaha'nın menajerinin temas kurduğu bir diğer ekip ise Leicester City…
Premier Lig'e yükselen Ada takımı, Fildişi Sahilli isme bu parayı ancak Galatasaray'ın da devreye girerek ücreti tamamlaması halinde transferin olabileceğini söyledi.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda Zaha, Oliveira ve Davinson, Konyaspor maçı kadrosunda yer almadı.
WILFRIED ZAHA KİMDİR?
Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992'de Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya geldi. Futbola Crystal Palace altyapısında başladı.
Ocak 2013'te 11.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu.
Sırasıyla Cardiff ve Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Şubat 2015'te C. Palace'a 3.8 milyon Euro'ya imza attı.
2023 yazında sözleşmesini uzatmadı ve bonservis bedeli ödenmeden G.Saray'a transfer oldu.
2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon Euro...
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