Yeni rota Lodi

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sol bek konusunda mesaisini sıklaştırdı. Sarı kırmızılılarda son olarak Renan Lodi'nin ismi gündeme taşındı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le sözleşmesi Temmuz 2027'de sona erecek Brezilyalı futbolcu için görüşmeler başladı. Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Lodi'nin yeniden Avrupa'da olmak istemesi bu transferin gerçekleşebilmesini avantajlı ve mümkün kılıyor.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

2019-2023 arasında Atletico Madrid forması giyen Renan Lodi, Nottingham Forest ve Marsilya'da da oynamıştı. Ocak 2024'te Al Hilal'in yolunu tutan Lodi, Suudi Arabistan'da henüz 6 aydır oynamasına rağmen Avrupa futboluna geri dönmek istiyor. Al Hilal'de şu ana kadar 14 maça çıkan başarılı futbolcu, sadece 1 asist yaptı. Arabistan ligine henüz alışamayan deneyimli yıldız, bu sebeple Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

JORGE JESUS GETİRMİŞTİ

Renan Lodi'nin Al Hilal'e transfer olmasında Jorge Jesus etkili olmuştu. Al Hilal'i çalıştıran Fenerbahçe'nin eski hocası, yakından tanıdığı Brezilyalı yıldızı Marsilya'dan 23 milyon euroya transfer etmişti. Lodi, Al Hilal'le 3 kupa birden kazandı. Lig şampiyonluğu, lig kupası ve Süper Kupa zaferlerinde 26 yaşındaki yıldız başrol oynadı.

KİRALIK FORMÜLÜ

Harcama limitlerini göz önünde bulunduran Galatasaray, Renan Lodi'yi kiralık olarak transfer etmek istiyor. Kiralama bedeli ödemek istemeyen Cim Bom, Brezilyalı futbolcunun maaşını Al Hilal'le ortak bir noktada buluşarak karşılamayı amaçlıyor. Aslan, daha önce benzer bir teklifi Aston Villa'dan Lucas Digne için de yapmıştı.

SIMEONE İLE ŞAMPİYON

Atletico Madrid'le La Liga'da 2020-2021 sezonunda şampiyonluk kazanan Renan Lodi, teknik direktör Diego Simeone ile başarılı bir dönem geçirdi. Lodi, Arjantinli çalıştırıcı ile 118 resmi maça çıkarken, 6 gol atarken 19 da asist yaptı.