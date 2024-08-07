TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı
Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinde alınan yenilgi sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda takımdan ayrılacak futbolcular büyük merak konusu olmuştu. Bu doğrultuda taraftarların tepki gösterdiği o ismin yeni adresi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Bu doğrultuda Cimbom'da, Yunus Akgün ile ilgili sürpriz bir haber geldi.
Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan 24 yaşındaki futbolcu için flaş bir hamle geldi.
YUNUS AKGÜN TRANSFERİ BİTİYOR!
Süper Lig'de transfer hareketliliği sürerken ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi.
Akşam'ın haberine göre, teknik direktör Arda Turan'ın talebi doğrultusunda İstanbul ekibi, Yunus Akgün transferi için gaza bastı.
Gelen bilgilere göre Eyüpspor cephesi, Galatasaray ile resmi teması kurdu.
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Eyüpspor'un Yunus Akgün'ü 1 yıllığına kiralamak adına Galatasaray ile temasa geçtiği öğrenildi.
Sarı kırmızılılar ise teknik direktör Okan Buruk'un kararı doğrultusunda hareket edecek.
Okan Buruk, oyuncunun ayrılmasına izin verirse, Yunus Akgün yeni sezonda Eyüpspor formasını terletecek.
Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de geçiren milli futbolcu, Championship'te çıktığı 23 maçta, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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