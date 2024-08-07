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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisinde alınan yenilgi sonrası sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda takımdan ayrılacak futbolcular büyük merak konusu olmuştu. Bu doğrultuda taraftarların tepki gösterdiği o ismin yeni adresi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 11:26
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kaldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Özellikle son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Sarı kırmızılılarda, Beşiktaş yenilgisi sonrası taşlar yerinden oynayacak gibi gözüküyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Bu doğrultuda Cimbom'da, Yunus Akgün ile ilgili sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan 24 yaşındaki futbolcu için flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

YUNUS AKGÜN TRANSFERİ BİTİYOR!

Süper Lig'de transfer hareketliliği sürerken ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Akşam'ın haberine göre, teknik direktör Arda Turan'ın talebi doğrultusunda İstanbul ekibi, Yunus Akgün transferi için gaza bastı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Gelen bilgilere göre Eyüpspor cephesi, Galatasaray ile resmi teması kurdu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!

Eyüpspor'un Yunus Akgün'ü 1 yıllığına kiralamak adına Galatasaray ile temasa geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Sarı kırmızılılar ise teknik direktör Okan Buruk'un kararı doğrultusunda hareket edecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Okan Buruk, oyuncunun ayrılmasına izin verirse, Yunus Akgün yeni sezonda Eyüpspor formasını terletecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da veda gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de geçiren milli futbolcu, Championship'te çıktığı 23 maçta, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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