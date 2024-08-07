GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Davinson Sanchez için çılgın teklif!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyanların futbolcu için resmen kesenin ağzını açtığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Sarı-Kırmızılı yönetim geçen sezon elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı stoperin bonservisini en az 30 milyon Euro olarak belirledi. Ancak İtalyan medyasından Sanchez ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.
50 VERİYORLAR
Takvim'in derlediği habere göre; Napoli, Davinson Sanchez için kasayı açtı ve Galatasaray'a 50 milyon Euro ödemeye hazır. Çizme basının iddiası sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, Sarı-Kırmızılı formayla 32 maçta görev aldı. 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
Kolombiya Milli Takımı ile 65 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli stoper, 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.
DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?
Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı.
Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi.
2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.
Hollanda ekibinde 1 yıl forma giyen Kolombiyali defans, 42 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.
2023 yazında Galatasaray'a 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Cimbom'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...
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