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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Davinson Sanchez için çılgın teklif!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyanların futbolcu için resmen kesenin ağzını açtığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Davinson Sanchez için çılgın teklif!

Galatasaray'da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Davinson Sanchez için çılgın teklif!

Sarı-Kırmızılılar'ın tecrübeli savunmacısı Copa America'da gösterdiği muhteşem performans sonrasında İtalyan ekiplerinin transfer listesinde yer almayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Davinson Sanchez için çılgın teklif!

EN AZ 30 MİLYON EURO

Yönetim, futbolcularına gelen teklifleri değerlendirirken, son olarak Davinson Sanchez'in satışını masaya yatırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Davinson Sanchez için çılgın teklif!

Sarı-Kırmızılı yönetim geçen sezon elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan başarılı stoperin bonservisini en az 30 milyon Euro olarak belirledi. Ancak İtalyan medyasından Sanchez ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Davinson Sanchez için çılgın teklif!

50 VERİYORLAR

Takvim'in derlediği habere göre; Napoli, Davinson Sanchez için kasayı açtı ve Galatasaray'a 50 milyon Euro ödemeye hazır. Çizme basının iddiası sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Davinson Sanchez için çılgın teklif!

Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, Sarı-Kırmızılı formayla 32 maçta görev aldı. 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Davinson Sanchez için çılgın teklif!

Kolombiya Milli Takımı ile 65 karşılaşmada boy gösteren tecrübeli stoper, 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Davinson Sanchez için çılgın teklif!

DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?

Davinson Sanchez, 12 Haziran 1996'da Kolombiya'nın Caloto kentinde dünyaya geldi. Futbola CD America altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Davinson Sanchez için çılgın teklif!

Daha sonra Nacional altyapısında transfer olan Sanchez, 2014 yazında A takıma yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Davinson Sanchez için çılgın teklif!

2 yıl burada top koşturduktan sonra 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Davinson Sanchez için çılgın teklif!

Hollanda ekibinde 1 yıl forma giyen Kolombiyali defans, 42 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Davinson Sanchez için çılgın teklif!

2023 yazında Galatasaray'a 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

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