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Hedefte Özbek var
Galatasaray'ın aldığı yenilgi, taraftarları çileden çıkardı. 5-0'lık ağır mağlubiyet sonrasında ise oklar başkan Dursun Özbek ile transfer komitesine döndü. Eksikleri gidermekte başarılı olamayan yönetim, sağ bek ve orta saha transferlerini geç yaptığı için taraftarlardan ağır eleştiriler aldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Şampiyonlar Ligi'ne kalınamaması halinde ise yönetimi istifaya davet edecek.
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