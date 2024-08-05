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Hedefte Özbek var

Galatasaray'ın aldığı yenilgi, taraftarları çileden çıkardı. 5-0'lık ağır mağlubiyet sonrasında ise oklar başkan Dursun Özbek ile transfer komitesine döndü. Eksikleri gidermekte başarılı olamayan yönetim, sağ bek ve orta saha transferlerini geç yaptığı için taraftarlardan ağır eleştiriler aldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Şampiyonlar Ligi'ne kalınamaması halinde ise yönetimi istifaya davet edecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Hedefte Özbek var
Galatasaray'ın aldığı yenilgi, taraftarları çileden çıkardı. 5-0'lık ağır mağlubiyet sonrasında ise oklar başkan Dursun Özbek ile transfer komitesine döndü. Eksikleri gidermekte başarılı olamayan yönetim, sağ bek ve orta saha transferlerini geç yaptığı için taraftarlardan ağır eleştiriler aldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, Şampiyonlar Ligi'ne kalınamaması halinde ise yönetimi istifaya davet edecek.
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