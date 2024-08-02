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TRANSFER HABERİ - Rabiot Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! İşte teklif edilen rakam

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine son olarak Adrien Rabiot gelmişti. Cimbom Fransız oyuncu için şartlarını zorlarken flaş bir teklif yaptı. Yıldız oyuncu Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 07:03
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TRANSFER HABERİ - Rabiot Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! İşte teklif edilen rakam

Galatasaray'da merakla beklenen orta saha transferinde görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Rabiot Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! İşte teklif edilen rakam

Sarı-kırmızılı ekibin listesinin başında ise Adrien Rabiot yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Rabiot Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! İşte teklif edilen rakam

Juventus'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da da transferin gözdesi konumunda.

TRANSFER HABERİ - Rabiot Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! İşte teklif edilen rakam

Galatasaray, önemli kulüplerle görüşme halinde olan Rabiot için tüm şartları zorluyor.

TRANSFER HABERİ - Rabiot Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! İşte teklif edilen rakam

Yıldız oyuncuya yıllık 7 milyon euro+imza parası içeren bir teklif sunuldu.

TRANSFER HABERİ - Rabiot Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! İşte teklif edilen rakam

10 MİLYON EURO'DAN AÇTI
İngiltere ve İtalya'dan ciddi talipleri olan yıldız oyuncu, Galatasaray'ın teklifi düşünmek için süre istedi.

TRANSFER HABERİ - Rabiot Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! İşte teklif edilen rakam

Pazarlıklarda kapıyı yıllık 10 milyon euro'dan açan Fransız orta sahanın bu rakamı biraz aşağı çekmeye hazır olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Rabiot Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! İşte teklif edilen rakam

İmza parası olarak da 8 milyon euro talep eden yıldız oyuncuya yeşil ışık yakıldı.

TRANSFER HABERİ - Rabiot Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! İşte teklif edilen rakam

Adrien Rabiot'un, sarı kırmızılı yönetimin teklifine onay vermesi halinde ödeme planı konusundaki görüşmelerin yapılacağı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Rabiot Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! İşte teklif edilen rakam

5 YILDA 212 MAÇA ÇIKTI
Toulouse ve PSG formaları giyen Adrien Rabiot, 2019'da Juventus'a imza attı. Tecrübeli oyuncu, İtalyan ekibinde 5 yılda 212 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Rabiot Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! İşte teklif edilen rakam

22 kez ağları sarsarken; 15 de asist yaptı. Kariyerinde ise 452 maçta 47 gol, 32 asisti var.

TRANSFER HABERİ - Rabiot Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! İşte teklif edilen rakam

Geçen sezon Juventus'ta görev yapan Rabiot, 35 maça çıktı.

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