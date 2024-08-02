TRANSFER HABERİ - Rabiot Galatasaray'a yeşil ışık yaktı! İşte teklif edilen rakam
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine son olarak Adrien Rabiot gelmişti. Cimbom Fransız oyuncu için şartlarını zorlarken flaş bir teklif yaptı. Yıldız oyuncu Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 07:03
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Galatasaray, önemli kulüplerle görüşme halinde olan Rabiot için tüm şartları zorluyor.
Yıldız oyuncuya yıllık 7 milyon euro+imza parası içeren bir teklif sunuldu.
10 MİLYON EURO'DAN AÇTI
İngiltere ve İtalya'dan ciddi talipleri olan yıldız oyuncu, Galatasaray'ın teklifi düşünmek için süre istedi.
Pazarlıklarda kapıyı yıllık 10 milyon euro'dan açan Fransız orta sahanın bu rakamı biraz aşağı çekmeye hazır olduğu bildirildi.
İmza parası olarak da 8 milyon euro talep eden yıldız oyuncuya yeşil ışık yakıldı.
Adrien Rabiot'un, sarı kırmızılı yönetimin teklifine onay vermesi halinde ödeme planı konusundaki görüşmelerin yapılacağı bildirildi.
5 YILDA 212 MAÇA ÇIKTI
Toulouse ve PSG formaları giyen Adrien Rabiot, 2019'da Juventus'a imza attı. Tecrübeli oyuncu, İtalyan ekibinde 5 yılda 212 maça çıktı.
22 kez ağları sarsarken; 15 de asist yaptı. Kariyerinde ise 452 maçta 47 gol, 32 asisti var.
Geçen sezon Juventus'ta görev yapan Rabiot, 35 maça çıktı.
5 gol ve 3 asistlik katkı veren Fransız yıldız, 8 de sarı kart gördü.
Fransa Milli Takımı'nın bankosu olan 29 yaşındaki oyuncu, EURO 2024'te boy gösterdi. Toplamda ise 48 maçta oynadı.
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